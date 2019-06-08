Инвестиционная привлекательность Краснодарского края снизилась

Краснодарский край, Вся Россия

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Кубань больше не входит в десятку лидеров в рейтинге инвестиционной привлекательности

Согласно новому национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в регионах РФ, Краснодарский край потерял семь позиций. С прошлогоднего шестого места Кубань скатилась до 13-го. Лидером рейтинга стала Москва, поднявшись с прошлогоднего второго мета. Вторая строчка в списке самых привлекательных для инвестиций принадлежит Татарстану, а прошлогодний лидер откатился на третье место. Речь о Тюменской области. Также стоит отметить стремительный рост привлекательности Новгородской (+ 15 позиций), Смоленской (+ 11) и Калужской (+ 9) областей.

Рейтинг состояния инвестиционного климата составляется ежегодно АНО «Агентство стратегических инициатив». Он показывает усилия местной власти, направленные на создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Презентация нового рейтинга состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

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