В Краснодаре планируют построить два аквапарка
Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 июня рассказал, что в Краснодаре собираются открыть два аквапарка
В Краснодаре 4 июня состоялся брифинг для СМИ с участием Евгения Первышова. На нем журналист портала Юга.ру спросил, как город планирует решать вопрос с отсутствием пляжей и оборудованных мест для купания.
Глава города ответил, что в Краснодаре действует полный запрет на купание, а единственный муниципальный пляж находится на Затоне. Он сообщил, что сейчас мэрия ведет работу в рамках инвестсоглашений по строительству двух аквапарков.
«Один в районе "OZ МОЛЛ", один, опять же, на Затоне на месте старого аквапарка. Инвесторы готовы к реализации проекта. Единственное, есть определенные вопросы, связанные с приведением в надлежащее состояние, изготовлением проектов и получением технических условий. Я думаю, что, может быть, в течение этого месяца появятся определенные промежуточные результаты, потому что запрос в этой части достаточно большой», — рассказал Первышов.
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Как сообщали Юга.ру, официальный городской пляж в Краснодаре только один — открытая в 2016 году зона с несколькими бассейнами. Водоемы Краснодара не предназначены для купания, так как у реки Кубани сильное течение, есть ямы и водовороты, а гигиеническое состояние воды уже девять лет не соответствуют необходимым требованиям.
В этом году городской пляж на Затоне открыл летний сезон 3 июня.
С начала 2000-х в Краснодаре было два аквапарка — «Аквалэнд» на Затоне и «Экватор» на Старой Кубани. «Аквалэнд» начал работать в 2003 году и закрылся в 2009-м, «Экватор» прекратил существование в январе 2015 года, когда собственник продал территорию.
В 2016 году мэр Краснодара Владимир Евланов объяснил отсутствие аквапарков в городе их нерентабельностью.
В 2017-м появилась информация о том, что в районе ТРЦ «OZ МОЛЛ» в 2019 году откроют крытый аквапарк. В феврале 2019 года стало известно, что аквапарк на Затоне собираются реконструировать.
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