В Краснодаре планируют построить два аквапарка

В Краснодаре 4 июня состоялся брифинг для СМИ с участием Евгения Первышова. На нем журналист портала Юга.ру спросил, как город планирует решать вопрос с отсутствием пляжей и оборудованных мест для купания.

Глава города ответил, что в Краснодаре действует полный запрет на купание, а единственный муниципальный пляж находится на Затоне. Он сообщил, что сейчас мэрия ведет работу в рамках инвестсоглашений по строительству двух аквапарков.

«Один в районе "OZ МОЛЛ", один, опять же, на Затоне на месте старого аквапарка. Инвесторы готовы к реализации проекта. Единственное, есть определенные вопросы, связанные с приведением в надлежащее состояние, изготовлением проектов и получением технических условий. Я думаю, что, может быть, в течение этого месяца появятся определенные промежуточные результаты, потому что запрос в этой части достаточно большой», — рассказал Первышов.