Чеченский судья подал иски на десятки миллионов рублей к нескольким СМИ. В их числе и «Клерк.ру»

Чеченский судья Игорь Дауркин обратился в суд с требованием взыскать десятки миллионов рублей с ряда российских СМИ

Судья Заводского районного суда Грозного Игорь Дауркин потребовал взыскать с издания «Клерк.ру» 10 млн рублей. По его мнению, СМИ распространило не соответствующие действительности сведения, а также вызвало «социальную напряженность в России, шквал требований и обращений по списанию долгов по оплате газа».

Ранее в публикациях нескольких СМИ появилась информация о том, что именно Дауркин принял решение списать 9 млрд рублей долгов за газ с жителей Чечни. В том числе у издания «Клерк.ру» в январе вышла статья «Регионы требуют списать газовые долги по примеру Чечни», в которой называлась фамилия Дауркина.

Вечером 30 мая «Клерк.ру» объяснил свою позицию по этому делу, опубликовав статью на сайте. В ней говорится, что в январе на сайте и в печатной версии газеты «Коммерсантъ» писали, что решение списать долг за газ с Чечни принял именно судья Игорь Дауркин. Через некоторое время издание поправило онлайн-версию статьи, удалив из нее имя судьи. Однако ряд СМИ успели об этом написать, сделав ссылку на «Коммерсантъ».

«Сегодня "Клерку" пришел иск от гражданина Дауркина Игоря Васильевича 1949 года рождения. Он работает судьей (до сих пор) в том самом суде, устроившем аттракцион суперщедрости. Его фамилию ошибочно опубликовал "Коммерсантъ" и, как следствие, перепостил "Клерк". Коммерсант потом фамилию подтер, а "Клерк", по незнанке, нет», — говорится в материале бухгалтерского портала.

Заседание по этому делу состоится 3 июня в 12:30 в Первомайском суде Краснодара.

Дауркин подал уже шестой иск с аналогичными требованиями, написала 30 мая «Новая Газета». С каждого СМИ судья требует взыскать от 5 до 10 млн рублей.