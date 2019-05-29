Ситуацией с сайтом «Клерк.ру» занялась замначальника УФНС по Краснодарскому краю
С владельцем сайта «Клерк.ру» Борисом Мальцевым после его заявления об угрозах со стороны налоговой встретилась замначальника УФНС по Краснодарскому краю Евгения Матрухова
Как рассказал Мальцев порталу Юга.ру, Матрухова сообщила ему, что будет осуществлять проверку после его заявления.
«Евгения Евгениевна сообщила, что удивлена публикацией. По ее мнению, вопросы, указанные в публикации, лучше решать через отдел по работе с обращениями, заявлениями и жалобами граждан», — сообщил Мальцев.
Он добавил, что замначальника управления попросила его предоставить подробную информацию по неправомерным действиям.
Как писали Юга.ру, Борис Мальцев 27 мая заявил, что ему поступают угрозы из-за материалов на сайте «Клерк.ру», критикующих Федеральную налоговую службу. Он сообщил, что получил ряд анонимных требований об удалении с сайта иллюстраций и статей, содержащих критику работы ФНС. По словам Мальцева, сообщения с требованиями сопровождались угрожающими уточнениями, касающимися его лично и членов его семьи.
В ФНС заявили, что налоговая служба не могла выдвигать какие-либо требования по удалению материалов, так как это недопустимо. В управлении заявили, что проводят проверку изложенной Мальцевым информации.
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