Анонимы требуют удалить критику ФНС с краснодарского сайта «Клерк.ру» и диктуют, как надо писать
Владелец краснодарского сайта для бухгалтеров «Клерк.ру» Борис Мальцев 27 мая заявил, что ему поступают угрозы из-за материалов, критикующих Федеральную налоговую службу
Он сообщил, что получил ряд анонимных требований об удалении с сайта иллюстраций и контента, касающихся деятельности ФНС. Сообщения с требованиями сопровождались угрожающими уточнениями, касающимися его самого и его семьи.
По словам Мальцева, налоговая служба уже в течение двух лет регулярно проводит проверки в компаниях, связанных с ним и с принадлежащим ему ресурсом «Клерк».
20 мая этого года представители инспекции ФНС № 3 по Краснодару вручили ему уведомление, по которому он должен был прийти в налоговую на следующий день. В документе говорилось, что ему необходимо прийти «для пояснений по вопросу осуществления предпринимательской деятельности».
21 мая владелец сайта пришел в налоговую, где его решили допросить как свидетеля. Однако он отказался от допроса и предложил прислать официальную повестку.
Порталу Юга.ру Мальцев рассказал, что после этого случая ему стали приходить в мессенджер WhatsApp анонимные сообщения, в которых неизвестные просили удалить карикатуры с сайта «Клерк.ру». Все это он подробно описал в статье «Налоговая заставляет "Клерк" замолчать про проблемы в ФНС», опубликованной на сайте «Клерк.ру» 27 мая.
В своей статье он также указал, что люди, которые писали ему через посредников, угрожали «прикрыть на год» его дело.
«Также мне передали, что про меня все известно и в принципе "на этот год я уже наработал". Им известно: дочь у меня учится в Германии, что я развелся и моя бывшая жена работает где-то в администрации. И что меня посадят, а ей обязательно напишут на место работы про это. И чтобы все остановить, предложили удалить несколько коллажей к новостям. Кажется, четыре», — говорится в материале.
Иллюстрации удалили. Однако потом неизвестные стали требовать удалить контент [статьи].
«Но его удалять мы отказались. И в момент этой переписки пришло письмо, в котором говорилось, что, по их мнению, издание должно делать», — пояснил владелец сайта. Он уточнил, что изображение этого текста с перечислением трех пунктов также пришло в мессенджер WhatsApp с неизвестного номера.
Он опубликовал на сайте скриншот письма, в котором были указаны требования. В них говорилось, что нельзя размещать карикатуры на действующих госслужащих и публиковать критику функционирования информационных систем ФНС России. Также нельзя наносить ущерб репутации государственных органов власти и Федеральной налоговой службы. Мальцев не согласился с этими требованиями.
Владелец издания отметил, что не знает, с кем общается в WhatsApp.
«Я не знал, с кем я общаюсь. Я общался через нескольких людей — посредников. Писал мне мой знакомый, который знал других знакомых. Я знаю только то, что мне писал тот человек, которого я знаю. Но я не знаю источника вот этого письма, могу только предполагать», — сказал Мальцев.
Он добавил, что на 27 мая ему назначили встречу с неким Николаем Николаевичем.
«Я на нее не пришел. Они в переписке предложили пообщаться лично. Мне сказали: "Вам позвонит в понедельник Николай Николаевич". И вот он мне позвонил четыре раза с незнакомого номера на WhatsApp. Я просто не взял трубку. Я не знаю, что это за человек — Николай Николаевич», — сказал он.
По его словам, всю переписку он зафиксировал и сделал скриншоты.
«У меня есть история переписки с моим знакомым, где есть все эти материалы, которые присылали. И вот это письмо [с требованиями для сайта] есть. Естественно, это не может являться причиной серьезного какого-то обращения меня в прокуратуру. Поэтому я опубликовал это письмо таким образом [на сайте]. В полицию обращаться не планировал, у меня нет оснований для этого», — заключил Мальцев.
В пресс-службе УФНС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 28 мая прокомментировали ситуацию.
«Управление внимательно изучит приведенную в статье информацию и проведет служебную проверку. Если информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Управление выстраивает работу со средствами массовой информации открыто и уважительно. Действия, описанные в публикации, в принципе недопустимы», — цитирует пресс-служба представителя ведомства Наталию Солонченко.
Эту ситуацию осветили несколько федеральных СМИ, в том числе издания «Медуза», «Дождь», «Такие дела», «Новая газета».
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