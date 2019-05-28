Он сообщил, что получил ряд анонимных требований об удалении с сайта иллюстраций и контента, касающихся деятельности ФНС. Сообщения с требованиями сопровождались угрожающими уточнениями, касающимися его самого и его семьи.

По словам Мальцева, налоговая служба уже в течение двух лет регулярно проводит проверки в компаниях, связанных с ним и с принадлежащим ему ресурсом «Клерк».

20 мая этого года представители инспекции ФНС № 3 по Краснодару вручили ему уведомление, по которому он должен был прийти в налоговую на следующий день. В документе говорилось, что ему необходимо прийти «для пояснений по вопросу осуществления предпринимательской деятельности».

21 мая владелец сайта пришел в налоговую, где его решили допросить как свидетеля. Однако он отказался от допроса и предложил прислать официальную повестку.

Порталу Юга.ру Мальцев рассказал, что после этого случая ему стали приходить в мессенджер WhatsApp анонимные сообщения, в которых неизвестные просили удалить карикатуры с сайта «Клерк.ру». Все это он подробно описал в статье «Налоговая заставляет "Клерк" замолчать про проблемы в ФНС», опубликованной на сайте «Клерк.ру» 27 мая.

В своей статье он также указал, что люди, которые писали ему через посредников, угрожали «прикрыть на год» его дело.

«Также мне передали, что про меня все известно и в принципе "на этот год я уже наработал". Им известно: дочь у меня учится в Германии, что я развелся и моя бывшая жена работает где-то в администрации. И что меня посадят, а ей обязательно напишут на место работы про это. И чтобы все остановить, предложили удалить несколько коллажей к новостям. Кажется, четыре», — говорится в материале.

Иллюстрации удалили. Однако потом неизвестные стали требовать удалить контент [статьи].

«Но его удалять мы отказались. И в момент этой переписки пришло письмо, в котором говорилось, что, по их мнению, издание должно делать», — пояснил владелец сайта. Он уточнил, что изображение этого текста с перечислением трех пунктов также пришло в мессенджер WhatsApp с неизвестного номера.