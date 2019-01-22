Генпрокуратура выступила против прокуратуры Чечни в споре о списанных долгах за газ

Краснодарский край

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Генеральная прокуратура назвала необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов жителей республики за газ

Как сообщали Юга.ру, в январе в грозненский суд обратилась прокуратура Чечни, которая потребовала списать «безнадежную к взысканию задолженность населения». Суд удовлетворил иск и обязал ответчика списать долги населения. Сообщалась сумма в 9 млрд рублей.

Руководство «Газпром межрегионгаз Грозный» 22 января заявило, что суд обязал компанию списать долги с жителей населения Чечни, однако о сумме в 9 млрд рублей речи не шло. Несмотря на это, на сайте компании за день до заявления руководства появилась новость с уточнением про 9 млрд рублей.

В Генпрокуратуре 22 января рассказали «Интерфаксу», что поданный прокуратурой Чечни иск о списании долгов за поставленный газ, по которым истек срок исковой давности, был не обоснован.

«Истечение срока исковой давности в соответствии с законодательством — не единственное условие для списания дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность подлежит списанию лишь в случае ее признания нереальной для взыскания», — подчеркнули в ведомстве.

21 января пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» сообщила о том, что подала аппеляционную жалобу на решение грозненского суда о списании долгов. 

На следующий день пресс-служба Генпрокуратуры поручила прокурору Чечни поддержать доводы жалобы ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции. В ведомстве также сообщили о проверке в связи с необоснованным исковым обращением в суд.

Газ Газпром Долги Прокуратура
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