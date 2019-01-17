Грозненский суд обязал «Газпром» простить задолженность жителей Чечни в 9 млрд рублей из опасения массовых протестов

Компания «Газпром межрегионгаз Грозный» по решению прокуратуры Чеченской Республики и Заводского районного суда Грозного должна списать с должников свыше 9 млрд рублей

С требованием обязать компанию списать «безнадежную к взысканию задолженность населения» в суд обратилась прокуратура ЧР. В ведомстве заявили, что «Газпром межрегионгаз Грозный» вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа не составлял документы, необходимые для списания задолженности, которая стала безнадежной к взысканию в силу истечения сроков исковой давности.

«При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд удовлетворил исковое заявление и обязал ответчика списать указанную задолженность населения, заключили в прокуратуре. О долге за какой период идет речь, не уточняется.

ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз», является доминирующим поставщиком на территории Чеченской Республики, осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей.

Как сообщали Юга.ру, в октябре глава Чечни Рамзан Кадыров уволил четырех префектов Грозного за неспособность собрать с горожан долги за газ и электричество.