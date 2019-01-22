«Газпром межрегионгаз Грозный» отрицает списание 9 млрд рублей долга жителям Чечни
Руководство «Газпром межрегионгаз Грозный» заявило, что суд обязал компанию списать долги с жителей населения Чечни, однако о сумме в 9 млрд рублей речи не шло
Заместитель генерального директора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов рассказал, что Заводской районный суд Грозного обязал компанию списать безнадежные к взысканию долги, при этом в решении суда не упоминается сумма в 9 млрд рублей.
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Напомним, в начале января стало известно, что прокуратура Чечни и Заводской районный суд Грозного обязали «Газпром межрегионгаз Грозный» списать с должников свыше 9 млрд рублей, потому что они безнадежны к взысканию.
Рустам Амерханов подчеркнул, что в решении суда сумма в 9 млрд рублей не указывается, а реальную сумму никто не озвучивал.
«Формулировка в решении суда: обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности», — цитирует ТАСС Амерханова.
Представитель газовой компании считает, что сообщения о сумме в 9 млрд рублей — «информационный вброс».
Амерханов сообщил, что компания подала жалобу на решения суда и прокуратуры, она находится на апелляции в Верховном суде Чечни.
Как сообщали Юга.ру, в октябре глава Чечни Рамзан Кадыров уволил четырех префектов Грозного за то, что они не смогли собрать с горожан долги за газ и электроэнергию.
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