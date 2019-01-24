«Превратили проблему в шоу». Кадыров возмутился скандалом вокруг списания 9 млрд рублей долга за газ с жителей Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что суд не списывал долг за газ с жителей республики

Он прокомментировал информацию о том, что с жителей Чечни списали 9 млрд рублей долга за потребленный газ.

«Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд рублей. Таким образом, вводят в заблуждение жителей Чечни, разных городов и населенных пунктов России», — сказал Кадыров.

По его словам, суд не списал ни одного рубля, работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась. Также в постановлении суда не была указана сумма долга.

«Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Грозный"», — пояснил глава республики.

Кадыров отметил, что в региональном «Газпроме» ранее не было учета реальных потребителей. Договоры в большинстве случаев составляли без ведома населения. В списках потребителей были граждане, которые уехали из республики, или погибшие во время войны. Долги начисляли на несуществующие дома. Кроме того, ранее не было газовых счетчиков. Проблемой были потери при транспортировке газа, потому что сети не ремонтировали.

Глава Чечни уточнил, что сейчас договоры проверяют и приводят к фактически существующим данным.

«Жители республики пережили две тяжелейшие национальные трагедии. Тысячи сотрудников полиции, учителей, врачей, работников органов власти, рядовых граждан погибли, защищая Россию. Оставшиеся в живых оказались на улице. Но они возрождают республику. Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потребляли, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа», — цитирует Кадырова пресс-служба главы и правительства Чечни.