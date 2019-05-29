ФНС Краснодарского края отказалась от части комментария о ситуации с изданием «Клерк.ру»

Управление ФНС Краснодарского края 29 мая заявило, что прислало ошибочный комментарий о ситуации с изданием «Клерк.ру»

Владелец краснодарского сайта для бухгалтеров «Клерк.ру» Борис Мальцев 27 мая заявил, что ему поступают угрозы из-за материалов, критикующих Федеральную налоговую службу. Он сообщил, что получил ряд анонимных требований об удалении с сайта иллюстраций и статей, содержащих критику работы ФНС. По словам Мальцева, сообщения с требованиями сопровождались угрожающими уточнениями, касающимися его лично и членов его семьи.

Портал Юга.ру 29 мая запросил у пресс-службы УФНС России по Краснодарскому краю комментарий по поводу сложившейся ситуации. Ведомство прислало ответ от представителя краевого УФНС Наталии Солонченко. В письме вместе с комментарием своего представителя пресс-служба прислала также комментарий юриста частной фирмы «Золотое правило» Ирины Арендаренко — как они сказали позже, при составлении письма была допущена ошибка. Почти сразу пресс-служба УФНС по Краснодарскому краю прислала верный комментарий, мы публикуем его целиком: