ФНС Краснодарского края отказалась от части комментария о ситуации с изданием «Клерк.ру»
Управление ФНС Краснодарского края 29 мая заявило, что прислало ошибочный комментарий о ситуации с изданием «Клерк.ру»
Владелец краснодарского сайта для бухгалтеров «Клерк.ру» Борис Мальцев 27 мая заявил, что ему поступают угрозы из-за материалов, критикующих Федеральную налоговую службу. Он сообщил, что получил ряд анонимных требований об удалении с сайта иллюстраций и статей, содержащих критику работы ФНС. По словам Мальцева, сообщения с требованиями сопровождались угрожающими уточнениями, касающимися его лично и членов его семьи.
Портал Юга.ру 29 мая запросил у пресс-службы УФНС России по Краснодарскому краю комментарий по поводу сложившейся ситуации. Ведомство прислало ответ от представителя краевого УФНС Наталии Солонченко. В письме вместе с комментарием своего представителя пресс-служба прислала также комментарий юриста частной фирмы «Золотое правило» Ирины Арендаренко — как они сказали позже, при составлении письма была допущена ошибка.
Почти сразу пресс-служба УФНС по Краснодарскому краю прислала верный комментарий, мы публикуем его целиком:
— Краснодарский предприниматель, владелец сайта «Клерк.ру» пожаловался на своей странице в фейсбуке, что его заставляют убрать некоторые публикации о работе ряда министерств и ведомств со своего сайта. Так, он отмечает, что после посещения налоговой инспекции, куда его пригласили «для пояснений по вопросу осуществления предпринимательской деятельности», от которых он отказался, ему стали звонить с незнакомых номеров с требованиями убрать некоторые карикатуры и статьи. Борис Мальцев в своей публикации называет звонящих посредниками и связывает с налоговой. Представитель управления ФНС России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что управление внимательно изучает приведенную в статье информацию и проведет служебную проверку.
«Налоговая служба не выдвигала и не могла выдвигать какие-либо требования по удалению материалов, о чем сегодня пишут СМИ. Тем более никому не могла угрожать. Это недопустимо. Управление проводит проверку изложенной информации. Если что-то подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Прежде всего надо выяснить, кому выгодно использовать налоговую службу в подобном свете. Управление выстраивает работу со средствами массовой информации открыто и уважительно», — заявила Наталия Солонченко.
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