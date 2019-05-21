Стали известны сроки реконструкции краснодарской «Авроры»

Краснодарский край

Распечатать

Гендиректор компании «Инвестстрой» Сергей Трунов 21 мая рассказал, сколько времени потребуется на реконструкцию краснодарского кинотеатра «Аврора»

Читайте также:

Об этом он рассказал после подписания концессионного соглашения.

«В течение 30 дней будет подписан акт приема-передачи объекта. За 60 дней планируем демонтировать и перенести фонтан. На проектные работы отводится около полутора лет, то есть до 31 декабря 2020 года. Срок окончания работ — 31 декабря 2024 года», — сказал инвестор.

Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил, что «Аврора» останется киноконцертным залом.

«Определен предмет охраны этого объекта, и меняться он не будет. Полностью сохранен весь конструктив, все элементы, которые подлежат охранным обязательствам. Будут вноситься определенные изменения относительно подземной части», — сказал глава города.

Смотрите фото и видео:

По его словам, плоскостной фонтан перенесут в один из скверов Краснодара, сейчас для него ищут место. Фонтан хотят установить на территории, где он будет востребован.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году «Аврору» закрыли на реконструкцию, на которую собирались потратить 134 млн рублей, но в 2016 году госпрограмму закрыли и проект заморозили.

В июле 2017 года бизнесмен Галицкий согласился отремонтировать «Аврору» на условиях государственно-частного партнерства. В августе 2018 года власти Краснодара расторгли договор с подрядчиком, а спустя месяц городские депутаты изменили назначение территории вокруг «Авроры», необходимое для заключения концессионного соглашения.

29 марта Галицкий подал в мэрию Краснодара документы о намерении восстановить «Аврору». После этого власти города 45 дней ждали других желающих заняться реконструкцией.

Аврора Евгений Первышов Сергей Галицкий

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Группа адыгов из Турции прибыла в Адыгею ко Дню памяти по жертвам Кавказской войны
СМИ сообщили о задержании вице-губернатора Ростовской области
Безногая ящерица поселилась в сочинском дендрарии. Посетителей попросили не пугаться
Стали известны сроки реконструкции краснодарской «Авроры»
В нескольких городах Кубани эвакуировали аэропорты, вокзалы и торговые центры из-за звонков о минировании
Компания Галицкого наконец взялась за реконструкцию «Авроры»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале