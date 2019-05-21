Стали известны сроки реконструкции краснодарской «Авроры»
Гендиректор компании «Инвестстрой» Сергей Трунов 21 мая рассказал, сколько времени потребуется на реконструкцию краснодарского кинотеатра «Аврора»
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Об этом он рассказал после подписания концессионного соглашения.
«В течение 30 дней будет подписан акт приема-передачи объекта. За 60 дней планируем демонтировать и перенести фонтан. На проектные работы отводится около полутора лет, то есть до 31 декабря 2020 года. Срок окончания работ — 31 декабря 2024 года», — сказал инвестор.
Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил, что «Аврора» останется киноконцертным залом.
«Определен предмет охраны этого объекта, и меняться он не будет. Полностью сохранен весь конструктив, все элементы, которые подлежат охранным обязательствам. Будут вноситься определенные изменения относительно подземной части», — сказал глава города.
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По его словам, плоскостной фонтан перенесут в один из скверов Краснодара, сейчас для него ищут место. Фонтан хотят установить на территории, где он будет востребован.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году «Аврору» закрыли на реконструкцию, на которую собирались потратить 134 млн рублей, но в 2016 году госпрограмму закрыли и проект заморозили.
В июле 2017 года бизнесмен Галицкий согласился отремонтировать «Аврору» на условиях государственно-частного партнерства. В августе 2018 года власти Краснодара расторгли договор с подрядчиком, а спустя месяц городские депутаты изменили назначение территории вокруг «Авроры», необходимое для заключения концессионного соглашения.
29 марта Галицкий подал в мэрию Краснодара документы о намерении восстановить «Аврору». После этого власти города 45 дней ждали других желающих заняться реконструкцией.
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