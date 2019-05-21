Стали известны сроки реконструкции краснодарской «Авроры»

Гендиректор компании «Инвестстрой» Сергей Трунов 21 мая рассказал, сколько времени потребуется на реконструкцию краснодарского кинотеатра «Аврора»

Об этом он рассказал после подписания концессионного соглашения. «В течение 30 дней будет подписан акт приема-передачи объекта. За 60 дней планируем демонтировать и перенести фонтан. На проектные работы отводится около полутора лет, то есть до 31 декабря 2020 года. Срок окончания работ — 31 декабря 2024 года», — сказал инвестор. Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил, что «Аврора» останется киноконцертным залом. «Определен предмет охраны этого объекта, и меняться он не будет. Полностью сохранен весь конструктив, все элементы, которые подлежат охранным обязательствам. Будут вноситься определенные изменения относительно подземной части», — сказал глава города.

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По его словам, плоскостной фонтан перенесут в один из скверов Краснодара, сейчас для него ищут место. Фонтан хотят установить на территории, где он будет востребован.