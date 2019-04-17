Появились фото и видео изнутри краснодарской «Авроры»

Краснодарский край

Распечатать

В интернете 16 апреля появились фотографии полуразрушенного краснодарского кинотеатра «Аврора»

Читайте также:

Фотографии и видео из здания кинотеатра «Аврора» появились в краснодарском паблике «Типичный Краснодар».

На кадрах видно, что на кассах до сих пор сохранилась афиша фильма «Восхождение Юпитер», вышедшего в российский прокат в феврале 2015 года. На другое видео попал кинозал. В нем все еще стоят кресла, обтянутые пленкой. Стены и потолок частично разрушены.

В холле кинотеатра также разрушился потолок, на колоннах обвалилась штукатурка. Посреди второго этажа стоят строительные леса и кресла из кинозала.

© Фото предоставлено Михаилом Юрьевичем, vk.com/m.nedoluga
© Фото предоставлено Михаилом Юрьевичем, vk.com/m.nedoluga
© Фото предоставлено Михаилом Юрьевичем, vk.com/m.nedoluga
© Фото со страницы vk.com/typical_krd

«Находился в кинотеатре Аврора 15 апреля, впечатления до мурашек по телу. Здание находится в аварийном состоянии — очень печально, что администрация допустила ошибки такого рода», — рассказал порталу Юга.ру парень, побывавший внутри кинотеатра.

Он рассказал, что оказался в здании по работе. По словам молодого человека, территория «Авроры» охраняется и люди не смогут свободно попасть внутрь.

«"Аврора" начинает пробуждаться или увядать? После увиденного артхауса в здании кинотеатра хочется верить в полное восстановление исторического обьекта любимого города. "Аврора", держись, не падай духом», — сказал парень.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году «Аврору» закрыли на ремонт. На реконструкцию планировали выделить 134 млн рублей, но государственную программу закрыли в 2016 году, а проект заморозили.

Читайте также:

В июле 2017-го на условиях государственно-частного партнерства бизнесмен Сергей Галицкий согласился отремонтировать «Аврору». В августе 2018 года мэр Краснодара рассказал, что администрация расторгла договор с подрядчиком, который ремонтировал кинотеатр.

В марте 2019 года стало известно, что компания Сергея Галицкого подала в администрацию Краснодара инициативу о заключении концессии.

Аврора Архитектура Достопримечательности Исторический центр История Краснодар Культурное наследие Строительство

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Появились фото и видео изнутри краснодарской «Авроры»
«Яндекс.Еда» запустила фирменную доставку в Краснодаре
На Дону мальчика ударило током на крыше грузового поезда
В Сочи осудили застройщика, который похитил у дольщиков со всей России более 280 млн рублей
ФАС завела дело из-за миллиардной закупки на уборку Ростова. В ней победила фирма, где работает один человек
На соревнованиях по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале