Появились фото и видео изнутри краснодарской «Авроры»
В интернете 16 апреля появились фотографии полуразрушенного краснодарского кинотеатра «Аврора»
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Фотографии и видео из здания кинотеатра «Аврора» появились в краснодарском паблике «Типичный Краснодар».
На кадрах видно, что на кассах до сих пор сохранилась афиша фильма «Восхождение Юпитер», вышедшего в российский прокат в феврале 2015 года. На другое видео попал кинозал. В нем все еще стоят кресла, обтянутые пленкой. Стены и потолок частично разрушены.
В холле кинотеатра также разрушился потолок, на колоннах обвалилась штукатурка. Посреди второго этажа стоят строительные леса и кресла из кинозала.
«Находился в кинотеатре Аврора 15 апреля, впечатления до мурашек по телу. Здание находится в аварийном состоянии — очень печально, что администрация допустила ошибки такого рода», — рассказал порталу Юга.ру парень, побывавший внутри кинотеатра.
Он рассказал, что оказался в здании по работе. По словам молодого человека, территория «Авроры» охраняется и люди не смогут свободно попасть внутрь.
«"Аврора" начинает пробуждаться или увядать? После увиденного артхауса в здании кинотеатра хочется верить в полное восстановление исторического обьекта любимого города. "Аврора", держись, не падай духом», — сказал парень.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году «Аврору» закрыли на ремонт. На реконструкцию планировали выделить 134 млн рублей, но государственную программу закрыли в 2016 году, а проект заморозили.
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В июле 2017-го на условиях государственно-частного партнерства бизнесмен Сергей Галицкий согласился отремонтировать «Аврору». В августе 2018 года мэр Краснодара рассказал, что администрация расторгла договор с подрядчиком, который ремонтировал кинотеатр.
В марте 2019 года стало известно, что компания Сергея Галицкого подала в администрацию Краснодара инициативу о заключении концессии.
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