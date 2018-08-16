Мэр Краснодара рассказал, почему «Аврору» до сих пор не передали Галицкому

Мэр Краснодара Евгений Первышов 16 августа рассказал, в какой стадии сейчас находятся переговоры о реконструкции кинотеатра «Аврора»

«Ведутся юридические технические работы, потому что если ты заключил концессионное соглашение, после этого оно незыблемо. По России не так много успешно реализованных концессионных соглашений, так что не хочется получить плохой опыт», — заключил мэр.

На брифинге для журналистов глава города заявил, что сейчас уточняется конкретный предмет концессионного соглашения, в том числе границы земельного участка. По словам Первышова, это нужно, чтобы понять, будет ли помимо самого здания включен, например, фонтан в соглашение как имущество для передачи, какая часть прилегающей территории войдет комплекс передачи в концессию.

Как сообщали Юга.ру, «Аврору» закрыли на ремонт в 2015 году. На реконструкцию планировали выделить 134 млн рублей, но государственную программу закрыли в 2016 году, ремонт приостановили из-за отсутствия финансирования. В сентябре 2016 года проект заморозили, а спустя два года мэрия добилась расторжения контракта с подрядчиком, который выполнил работу некачественно.

В 2017 году за ремонт кинотеатра обещал взяться бизнесмен Сергей Галицкий. Он сообщил, что на проектирование нужен год, окончание работ запланировано на 2019 год.

В мае Первышов провел первую встречу с представителями Галицкого. На встрече сообщили, что до ноября завершат подготовительный этап — по кинотеатру должны внести изменения в градостроительную документацию, подготовить проекты межевания и планировки территории, организовать охрану.

«Мы добились расторжения договора с подрядчиком. Теперь предстоит провести процедуру передачи "Авроры" в концессию для ее восстановления и реставрации. Нужно проработать все вопросы, связанные с формированием земельного участка, а также самим объектом, являющимся памятником архитектуры, связанными с этим ограничениями. Это большой объем работ, начать который нужно немедленно», — заявил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.