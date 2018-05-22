Почему нельзя снести эту «Аврору»? Обсуждение дальнейшей судьбы краснодарского кинотеатра

Один из главных символов Краснодара, недавно отметивший 50‑летие, не работает больше трех лет. Но уже в ближайшее время его могут ждать изменения. Юга.ру рассказывают о том, что вскоре предстоит памятнику архитектуры. 21 мая стало известно, что администрация Краснодара добилась расторжения договора с заказчиком, некачественно выполнившим работу по реконструкции кинотеатра «Аврора». Проводя ремонт, сотрудники ООО «СТК» нарушили внутреннюю отделку и повредили конструкции здания. После этого мэрия города подала на подрядчика в суд. Процесс шел не быстро. Краевой арбитражный суд принял решение в пользу муниципалитета, но ответчик подал апелляцию. В итоге Пятнадцатый арбитражный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения решение краснодарского арбитража. Здание кинотеатра вернулось в ведение городской администрации.

Юга.ру рассказывали, как в 2015 году «Аврора» была закрыта, но через год государственную программу реконструкции свернули, ремонт из-за отсутствия финансирования прекратили. Трудно сказать, сколько бы еще простоял кинотеатр, но летом 2017 года стало известно, что за реконструкцию «Авроры» на условиях государственно-частного партнерства согласился взяться основатель розничной сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. Тем не менее немедленно приступить к работам новый инвестор не мог. Всему виной неясный юридический статус строительной площадки и неурегулированная судебная тяжба мэрии с подрядчиком. После того как ростовский суд подтвердил вердикт краснодарского арбитража, кажется, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Роман Семихатский, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края:



— Решение суда вступило в законную силу. На сегодняшний день у собственника объекта, которым является муниципальное образование, есть возможность или самостоятельно приступить к реставрационным работам, или силами инвестора. На прошлой неделе я принимал участие в совещании в администрации города. Сейчас идет активная проработка вопроса реконструкции и реставрации «Авроры» силами инвестора.

К вам уже обращались представители Сергея Галицкого?

— Да, представители приезжали ко мне в конце прошлой недели. Мы проработали основные направления, определились, что подлежит сохранению в этом памятнике в обязательном порядке и что теоретически можно преобразовать для современного использования. Это была первая встреча, и мы проговорили основные направления. Если в дальнейшем подрядчик сохранит все свои намерения по поводу реставрации, я думаю, что все будет сделано в строгом соответствии с законом. И, самое главное, совместными усилиями мы вернем «Авроре» исторический облик, который у нее был.

Есть какие-то конкретные сроки реконструкции?

— По срокам сориентировать не смогу. Во-первых, это будет непростой процесс. Учитывая приспособление здания к современному использованию и реконструкцию объекта, это будет достаточно сложное проектирование. Сейчас оно находится на стадии эскизных проработок. И после того как проект будет готов, будет еще непосредственное его воплощение. Так что по срокам не могу сказать даже приблизительно — многое будет зависеть от инвестора. Со своей стороны мы будем всячески помогать и консультировать инвестора, чтобы помочь реконструировать «Аврору» максимально быстро и качественно.

В каком состоянии находится кинотеатр прямо сейчас?

— «Аврора» сейчас частично законсервирована. Мы сейчас перед городом ставим вопрос о том, что в летний период, пока погода позволяет и не представляет угрозы для объекта, необходимо в срочном порядке (до осеннего периода) завершить его консервацию. Чтобы было из чего восстанавливать, надо для начала это сохранить. Поэтому первым и обязательным требованием нашего управления будет завершение работ по консервации объекта.

Почему же всех так волнует судьба кинотеатра «Аврора»? Что такого в этом облупившемся здании советской архитектуры? Ответить на эти вопросы Юга.ру попросили людей, которые не первый год занимаются проблемами истории и архитектуры Краснодара.

Алексей Тимофеев генеральный директор Bureau ARD

— К кинотеатру «Аврора» такое трепетное отношение, на мой взгляд, по нескольким причинам. Во-первых, важную роль играет его градостроительное расположение в завершении оси улицы Красной. Это важный объект, учитывая практически сакральное восприятие этой улицы горожанами. Во-вторых, статус здания — памятник архитектуры. Покушение на памятник или неподобающее к нему отношение в глазах обывателя стало сродни святотатству. В‑третьих, конечно же, затянувшаяся скандальная реконструкция, перспективы которой по‑прежнему довольно туманны. Это также вызывает раздражение и привлекает внимание не только рядовых горожан.

Наталья Машталир архитектор в MashtArch

— Потому что это символ Краснодара для нескольких поколений. Ее изображали на сувенирной продукции, к ней водили гостей города. А еще она является аллееобразующей — от нее и до храма Александра Невского принято гулять, рядом с ней принято назначать встречи. И это уже не говоря об уникальной одноопорной конструкции, которая помогала зданию как бы парить над площадью.

В процессе обсуждения перспектив кинотеатра с полувековой историей Юга.ру столкнулись с неожиданной позицией (но при этом не единичной) некоторых жителей Краснодара, которые считают, что вместо того чтобы реконструировать памятник архитектуры, его проще снести. Логика в их случае простая — восстанавливать исторический облик здания слишком дорого, да и ничего особенного он собой не представляет. Проще построить что-нибудь новое, полезное и красивое. Наши эксперты с этим мнением не согласны.

Виталий Бондарь историк

— Начнем с того, что охрана памятника архитектуры — это требование закона. «Аврора» имеет статус объекта культурного значения региональной категории историко-культурного значения. По закону объектом культурного наследия может считаться объект, с момента создания которого прошло не менее сорока лет. Здание кинотеатра «Аврора» было построено в 1967 году и в прошлом году праздновало полувековой юбилей. Так что охранять и оберегать этот объект мы должны по закону. Кстати, у нас и в Конституции есть статья о том, что мы обязаны охранять культурное наследие. И если есть люди, которые не понимают ценность этого здания, то их очень жаль. Это выдающееся произведение советской архитектуры в стиле структурализма, которое не имеет аналогов. И за это произведение в свое время автор проекта Евгений Сердюков с группой архитекторов получили государственные премии. «Аврора» — это не только объект, но и часть ансамбля. Кинотеатр завершает композицию бульвара по улице Красной.

Алексей Тимофеев: — По моему мнению, кинотеатр и его окружение, ансамбль, являются ценными для нашего города. Сам кинотеатр — прекрасный образец советского модернизма, хорошо иллюстрирующий архитектуру того времени. Объектов, сопоставимых с ним, в нашем городе нет. По многим параметрам (градостроительное решение, объемная композиция, внутреннее пространство, силуэт, конструкции и пр.) это здание, безусловно, заслуживает внимания и сохранения. Думаю, что кинотеатр должен быть реконструирован. Я уже высказывался на этот счет и по-прежнему уверен, что целью реконструкции должно стать сохранение среды и внешнего облика.

Как изменится «Аврора» после реконструкции?

Виталий Бондарь: — Непонятно, каким будет функциональное наполнение, но сама архитектоника здания очень хорошо продумана. И форма, и расположение, и посадка на место — архитектор продумал все до мельчайших деталей. Здание необычной формы фиксирует северную оконечность бульвара. Оно имеет нависающий козырек, внутри конструкции которого располагаются зрительские ряды, которые постепенно поднимаются наверх. За счет оригинального решения с остеклением внутреннее пространство кинотеатра перетекает во внешнее пространство. Это надо сохранить. Наталья Машталир: — Если «Аврора» будет реконструирована — то уж точно не восстановлена полностью. На мой взгляд, стоит восстановить фасад и конструкцию. Думаю, проще всего будет распрощаться со старой полуразрушенной конструкцией, а вместо нее поставить точную копию. Систему отопления и вентиляции восстановить не удастся, и это к лучшему. А само здание, на мой взгляд, очень красивое, и даже на сегодняшний день оно современно смотрелось бы после реконструкции.

Как будет использоваться здание кинотеатра в будущем?