Галицкий подал в мэрию Краснодара документы о намерении восстановить «Аврору». Власти ждут других желающих

Компания Сергея Галицкого в марте подала в администрацию Краснодара инициативу о заключении концессии по кинотеатру «Аврора»

Компания ООО «Инвестстрой» направила в администрацию Краснодара предложение о заключении концессионного соглашения [договор о реконструкции объектов недвижимости, находящейся в собственности государства, за счет инвестора, который сможет эксплуатировать объект и собирать доход — Юга.ру] по восстановлению кинотеатра «Аврора». Предложение рассмотрела специальная рабочая группа. Глава города Евгений Первышов подписал официальное постановление администрации Краснодара о возможности заключения концессионного соглашения. Оно уже вступило в силу, сообщили 29 марта в пресс-службе мэрии Краснодара. «"Аврора" — один из символов Краснодара, к ней приковано большое внимание, решить все вопросы по заключению концессионного соглашения — это задача, которую поставил губернатор Кубани. Восстановления кинотеатра ждут, без преувеличения, все горожане», — сказал Евгений Первышов.

Власти города уже расторгли контракт с подрядчиком, который начинал ремонт здания, но вместо косметических работ повредил несущие конструкции. После этого мэрия подготовила всю необходимую земельно-правовую документацию, чтобы концессионное соглашение можно было заключить. Теперь предложение ООО «Инвестстрой» в течение 45 дней будет размещено на официальном сайте для проведения торгов. Если не поступит заявок от других концессионеров, соглашение по «Авроре» будет заключено с этой компанией без проведения конкурса. После подписания соглашения концессионер разработает проект восстановления кинотеатра. На этот период здание законсервируют, чтобы обеспечить сохранность несущих конструкций.