Галицкий подал в мэрию Краснодара документы о намерении восстановить «Аврору». Власти ждут других желающих
Компания Сергея Галицкого в марте подала в администрацию Краснодара инициативу о заключении концессии по кинотеатру «Аврора»
Компания ООО «Инвестстрой» направила в администрацию Краснодара предложение о заключении концессионного соглашения [договор о реконструкции объектов недвижимости, находящейся в собственности государства, за счет инвестора, который сможет эксплуатировать объект и собирать доход — Юга.ру] по восстановлению кинотеатра «Аврора».
Предложение рассмотрела специальная рабочая группа. Глава города Евгений Первышов подписал официальное постановление администрации Краснодара о возможности заключения концессионного соглашения. Оно уже вступило в силу, сообщили 29 марта в пресс-службе мэрии Краснодара.
«"Аврора" — один из символов Краснодара, к ней приковано большое внимание, решить все вопросы по заключению концессионного соглашения — это задача, которую поставил губернатор Кубани. Восстановления кинотеатра ждут, без преувеличения, все горожане», — сказал Евгений Первышов.
Читайте также:
Власти города уже расторгли контракт с подрядчиком, который начинал ремонт здания, но вместо косметических работ повредил несущие конструкции. После этого мэрия подготовила всю необходимую земельно-правовую документацию, чтобы концессионное соглашение можно было заключить.
Теперь предложение ООО «Инвестстрой» в течение 45 дней будет размещено на официальном сайте для проведения торгов. Если не поступит заявок от других концессионеров, соглашение по «Авроре» будет заключено с этой компанией без проведения конкурса.
После подписания соглашения концессионер разработает проект восстановления кинотеатра. На этот период здание законсервируют, чтобы обеспечить сохранность несущих конструкций.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году «Аврору» закрыли на ремонт. На реконструкцию планировали выделить 134 млн рублей, но государственную программу закрыли в 2016 году, проект заморозили.
В июле 2017-го на условиях государственно-частного партнерства Сергей Галицкий согласился отремонтировать «Аврору». В феврале 2018 года, после ухода Галицкого из «Магнита», губернатор обсудил с ним будущий ремонт кинотеатра. Бизнесмен подтвердил главе края, что не отказывается от своих слов.
В августе мэр Краснодара рассказал, что администрация добилась расторжения договора с подрядчиком по «Авроре», активно занимается подготовкой концессионного соглашения, в частности решает вопросы, связанные с формированием границ земельного участка. В сентябре депутаты гордумы изменили назначение территории вокруг «Авроры» для передачи здания в концессию.
Все материалы по теме:
И другие события Краснодара с 29 по 31 марта
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Чем заняться в выходные 30-31 марта
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.