Горнолыжный сезон в Сочи завершился снежной велогонкой на курорте «Горки Город»

Сочинский курорт «Горки Город» 12 мая закрыл зимний сезон катания снежной велогонкой

«Горки Город» закрыл зимний сезон катания 2018/2019, завершив этим горнолыжный сезон в Красной Поляне. Главным событием последнего зимнего дня стала гонка на велосипедах «Мегалавина» с массовым стартом на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря и финишем на «летней» высоте 960 метров. Чемпион гонки преодолел пятикилометровую дистанцию на смешанной трассе за 9 минут 45 секунд. Рекорд прошлых сезонов — 7 минут 12 секунд — в этом году не удалось побить, потому что из-за обильных весенних снегопадов снег лежал на склонах до высоты 1,5 тыс. метров.

Сезон 2018/2019 продлился почти пять с половиной месяцев, или 162 дня. «Горки Город» открыл его первым среди курортов в Красной Поляне: снег выпал в октябре, поэтому трассы открыли 1 декабря. За зимний сезон на курорте «Горки Город» побывали более 650 тыс. гостей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Интерес туристов поддерживали программой фестивалей и мероприятий курорта. Кроме того, рядом с канатной дорогой открылись сетевые отели: на высоте 540 метров появился трехзвездочный Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana, а на высоте 960 метров — пятизвездочный Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi.

Кроме того, «Горки Город» открыл самый длинный в России и высотный парный зиплайн на высоте 2 тыс. 375 метров, в самой высокой точке курорта — на пике Черная Пирамида. Новый аттракцион Gorky Fly будет работать круглый год. Также на высоте более 2 тыс. метров начал работать белоснежный пляж с обустроенной шезлонг-площадкой.

В долине Цирк-2 к сезону построили сноупарк с трамплинами для опытных и начинающих райдеров, который стал единственным сноупарком Красной Поляны, работающим до середины мая. Там прошли соревнования Pool contest, для которых построили самый высокогорный бассейн возле самого высокогорного пляжа. В заключительный уикенд зимнего сезона состоялись соревнования для лыжников и сноубордистов с проездами по поверхности бассейна.