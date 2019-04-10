В день открытия высокогорного пляжа в «Горки Город» запустят в небо парапланы

Краснодарский край

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В горах Сочи 13 апреля состоится открытие самого высокогорного пляжа. Он расположится в сноупарке зоны «Цирк-2» курорта «Горки Город»

«До завершения горнолыжного сезона 12 мая на высоте +2050 метров гостей курорта каждый день будет радовать свежий снег и яркое солнце, шезлонг-зона для ровного загара и много хорошей музыки в баре на высоте», — сообщили в пресс-службе курорта. 

В честь открытия пляжа с видами на горы «Горки Город» приготовил подарки, сюрпризы и Fun contest — показательные выступления инструкторов, фристайлистов и парапланеристов.

В 11:00 состоятся демо-заезды инструкторов (синхронные спуски), групповой полет на парапланах, в 12:00 — показательные выступления райдеров-фристайлистов, в 12:30 — соревнования с нестандартными и веселыми дисциплинами для лыжников и сноубордистов (скоростной проезд, проезд под планкой, прыжки в высоту через планку), с призами в каждой из дисциплин. 

В пресс-службе напомнили, что во время весеннего катания на курорте действует специальное сезонное предложение «Катай и загорай» с включенным проживанием, ски-пассом, завтраком и спа-комплексом.

Курорты и туризм Сочи
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