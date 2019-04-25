Самый высотный и длинный зиплайн России откроется на курорте «Горки Город»

Мегазиплайн будет расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Для него привезли австрийское оборудование, которое используется на аналогичных аттракционах в других странах мира, включая дубайский X line Dubai.

Старт парного мегазиплайна устроят в самой высокой точке курорта «Горки Город» — на вершине Черная Пирамида горы Аибга на высоте 2300 метров. Финиш будет на высоте 2180 метров, рядом с верхней станцией канатной дороги «Вершина» (К-3).

«Пролетая со скоростью 80 км/час над горной долиной, гости смогут насладиться фантастической панорамой Кавказского хребта. Зиплайн — это развлечение, идеально подходящее для всей семьи: на аттракционе могут прокатиться взрослые и дети от 10 лет», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».