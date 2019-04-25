Самый высотный и длинный зиплайн России откроется на курорте «Горки Город»
В горах Сочи на курорте «Горки Город» 1 мая откроется аттракцион Gorky Fly длиной 1027 метров
Мегазиплайн будет расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Для него привезли австрийское оборудование, которое используется на аналогичных аттракционах в других странах мира, включая дубайский X line Dubai.
Старт парного мегазиплайна устроят в самой высокой точке курорта «Горки Город» — на вершине Черная Пирамида горы Аибга на высоте 2300 метров. Финиш будет на высоте 2180 метров, рядом с верхней станцией канатной дороги «Вершина» (К-3).
«Пролетая со скоростью 80 км/час над горной долиной, гости смогут насладиться фантастической панорамой Кавказского хребта. Зиплайн — это развлечение, идеально подходящее для всей семьи: на аттракционе могут прокатиться взрослые и дети от 10 лет», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».
До завершения горнолыжного сезона, которое назначено на 12 мая, зиплайн открыт для лыжников и сноубордистов, а далее — для всех гостей курорта.
Подробнее о Gorky Fly можно узнать на официальном сайте курорта.
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