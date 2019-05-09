На курорте «Горки Город» запустят «Мегалавину» в честь завершения горнолыжного сезона

В Сочи на курорте «Горки Город» 12 мая, в день закрытия горнолыжного сезона, проведут «Мегалавину» — массовую гонку на велосипедах

Участники должны будут преодолеть более 5 км по смешанной трассе. Они стартуют на высоте 2,2 тыс. метров на снежном склоне и финишируют на зеленой траве в Верхнем городе курорта на высоте 960 метров.

«Велособытие "Мегалавина" состоится в рамках Gorky Bike Weekend. Поклонники маунтинбайка смогут принять участие в соревнованиях первого этапа Кубка "Горки Город" по даунхиллу. На курорте 10 и 11 мая пройдут тренировочные и квалификационные заезды, а 12 мая в "Горки Байк Парке" состоится финал соревнований», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».

Также запланированы последние в зимнем сезоне-2018/19 соревнования для лыжников и сноубордистов. На высоте 2,05 тыс. метров для взрослых и детей в сноупарке курорта проведут любительские состязания с прыжками на трамплине и над планкой. Участники на курорте смогут проехать в костюмах по поверхности бассейна.

Зрители смогут наблюдать за выступлением профессионалов и райдеров-любителей в шезлонг-зоне высокогорного пляжа, который открыли в апреле.

После 12 мая «Горки Город» начнет профилактику канатных дорог перед открытием летнего сезона, которое состоится 1 июня.