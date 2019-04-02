Курорт «Горки Город» продлит горнолыжный сезон в Сочи до 12 мая

Краснодарский край

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После обильных весенних снегопадов сочинский курорт «Горки Город» продлит горнолыжный сезон до 12 мая

По данным Росгидрометцентра, зимний сезон 2018-2019 в «Горки Городе» стал самым снежным за последние пять лет. Благодаря сильным снегопадам и климатической зоне «Цирк-2», горнолыжный сезон на курорте продлят до 12 мая. На высоте 2 тыс. метров над уровнем моря и выше средняя толщина снежного покрова достигает более 3 метров.

«В связи с продлением сезона катания "Горки Город" анонсирует программу активностей "Катай и загорай" с соревнованиями в сноупарке, запуском лаунж-зоны для любителей горного загара и долгожданным открытием эко-тропы к водопаду Поликаря», — рассказали в пресс-службе курорта.

В период майских праздников к развлечениям добавятся соревнования по горным лыжам и сноуборду для детей, а так же фестиваль шашлыка BBQ Party, который пройдет 10-11 мая, рассказали в пресс-службе «Горки Города».

В день закрытия горнолыжного сезона, 12 мая, состоится традиционный массовый спуск на велосипедах с высоты 2200 метров — «Мегалавина». В завершении дня запланирована вечеринка с подведением итогов фотоконкурса #МиссГоркиГород, в котором девушки смогут стать обладателями ски-пасса на сезон 2019-2020 за лучшее фото на самом белоснежном пляже «Горки Город».

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Сочи
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