В Сочи открыли горнолыжный сезон
В Сочи курорт «Горки Город» 1 декабря открыл для катания горнолыжные трассы
Отмечается, что толщина снежного покрова в горах достигла того уровня, когда можно кататься. «Горки Город» открыл трассы первым среди курортов Красной Поляны.
«1 декабря для райдеров открылись трассы горноклиматической зоны "Цирк-2" на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Снег здесь начал ложиться еще в октябре. Благодаря специфическому природному рельефу в этом месте горнолыжный сезон начинается одним из первых и заканчивается ближе к маю», — сообщили в пресс-службе всесезонного курорта «Горки Город».
В Нижнем городе курорта на отметке выше 540 метров уже работает прокат оборудования для катания и лыжная мастерская. Для удобства гостей ски-пасс можно купить не только в кассах курорта, но и в онлайн магазине, где действует скидка в 100 рублей. Весь декабрь стоимость дневного ски-пасса — 1,7 тыс. рублей.
Также действует специальный тариф на ски-пассы для гостей, которые живут в апартаментах курорта. Для них скидка составляет 10%. Купить их можно на ресепшене отелей. Помимо этого, с 1 декабря начали действовать сезонные ски-пассы курорта.
«С 1 декабря в зависимости от погодных условий зона "Цирк-2" будет доступна для горнолыжников постоянно. Как только позволят погодные условия, на курорте откроются остальные трассы и зоны фрирайда и тюбинга», — пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в сезоне-2018/19 «Горки Город» готовит для начинающих лыжников и сноубордистов две учебные зоны в Центральном и Восточном секторах с широкими зелеными трассами (12А и 8А). Для новичков будут работать бугельные подъемники (К9 и К14). Также будет действовать тариф «Учебный» стоимостью 1,700 рублей в день, который предназначен для подъема на зеленые трассы.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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