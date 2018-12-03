В Сочи открыли горнолыжный сезон

В Сочи курорт «Горки Город» 1 декабря открыл для катания горнолыжные трассы

Отмечается, что толщина снежного покрова в горах достигла того уровня, когда можно кататься. «Горки Город» открыл трассы первым среди курортов Красной Поляны.

«1 декабря для райдеров открылись трассы горноклиматической зоны "Цирк-2" на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Снег здесь начал ложиться еще в октябре. Благодаря специфическому природному рельефу в этом месте горнолыжный сезон начинается одним из первых и заканчивается ближе к маю», — сообщили в пресс-службе всесезонного курорта «Горки Город».

В Нижнем городе курорта на отметке выше 540 метров уже работает прокат оборудования для катания и лыжная мастерская. Для удобства гостей ски-пасс можно купить не только в кассах курорта, но и в онлайн магазине, где действует скидка в 100 рублей. Весь декабрь стоимость дневного ски-пасса — 1,7 тыс. рублей.

Также действует специальный тариф на ски-пассы для гостей, которые живут в апартаментах курорта. Для них скидка составляет 10%. Купить их можно на ресепшене отелей. Помимо этого, с 1 декабря начали действовать сезонные ски-пассы курорта.