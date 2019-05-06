Паралимпийские горнолыжники готовятся к Зимним играм — 2022 на курорте «Горки Город»

С 29 апреля по 13 мая делегация спортсменов сборной России по горнолыжному спорту пробудет в Сочи в рамках подготовки к XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине

Среди спортсменов, которые претендуют на попадание в сборную, на курорт «Горки Город» прибыли паралимпийские призеры Алексей Бугаев и Александр Алябьев, многократная победительница и призер Кубка мира и Кубка Европы Варвара Ворончихина и призер Чемпионата мира, Кубка мира и Кубка Европы Мария Папулова.

«Команда проведет цикл тренировок в уникальной климатической зоне "Цирк-2" на высоте более 2000 метров, горнолыжные трассы которой отлично подходят для катания даже в первой половине мая. По запросу спортсменов курорт "Горки Город" организовал для паралимпийцев возможность тренироваться в ранние утренние часы еще до открытия канатных дорог. Такая договоренность связана с необходимостью проведения тренировок на жестком покрытии снежного полотна», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

Старший тренер национальной сборной Александр Назаров отметил, что пребывание в Сочи имеет особое значение для команды.

«У нас именитая команда, одна из лучших в мире: когда проходила Паралимпиада Сочи — 2014, мы взяли 16 медалей, — произвели фурор! В общекомандном зачете мы заняли первое место. Поэтому Сочи нам приносит удачу и победу!» — подчеркнул Назаров.

Двухнедельный тренировочный период на курорте «Горки Город» может положить начало реализации планов по превращению курорта в основную дислокацию для тренировочной базы национальной паралимпийской сборной по горным лыжам, добавили в пресс-службе.