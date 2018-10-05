Горы Сочи покрылись первым снегом

Краснодарский край

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В ночь на 5 октября в горах Сочи на вершине горного хребта Аибга выпал снег

Высота снежного покрова составила несколько сантиметров.

«Сегодня ночью выпал первый снег на Аибге на высотах выше 1900-2000 метров», — рассказали на курорте «Горки Город».

Как сообщали Юга.ру, ночью и утром 26 сентября в горах Сочи шел первый снег, который сразу таял.

В 2016 году первый снег на курорте выпал 23 сентября, в 2015-м — 10 октября, в 2014-м — 24 сентября, в 2013-м — 5 сентября. В прошлом году в горах Сочи снег впервые за 20 лет пошел настолько рано — 29 августа.

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