Горы Сочи покрылись первым снегом

View this post on Instagram

УРАААА!!! Сегодня ночью выпал первый снег на Аибге на высотах выше 1900-2000 метров! ⠀ ☝Немного статистики: в прошлом году первый снег на Аибге был 3 октября в позапрошлом - 24 сентября в поза-позапрошлом - 9 октября ⠀ Как видим, всё идёт по плану. ⛷❄️