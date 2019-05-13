«Они наводят на меня автомат». Конфликт двух женщин в Динском районе попал на видео, одна из них, похоже, судья

В Динском районе начали проверку из-за конфликта между женщинами, одна из которых, предположительно, судья

В городском инстаграме typodar 12 мая появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлен конфликт между двумя женщинами. В подписи к видео указано, что инцидент произошел 11 мая на улице Набережной в станице Динской.

Автором видео стала одна из участниц. Она пояснила, что живет на этой улице, которая упирается в реку: по ее словам, вечером к их дому подъехал автомобиль Kia Cerato. Водитель попросил убрать машину, которая загораживала проезд к реке, но хозяйка дома объяснила, что у них нет ключей, чтобы убрать автомобиль. Девушка добавила, что после отказа из машины вышла пассажирка, которая тоже стала требовать освободить проезд.

После этого девушка стала снимать происходящее на видео.

На кадрах видно, что женщина возмущается и запрещает ее снимать. В какой-то момент она замахивается, пытается забрать телефон и бежит за девушкой. Снимающая видео кричит и говорит, что ее ударили по лицу и пытаются проникнуть во двор.

Пассажирка Kia, в свою очередь, звонит по своему телефону и говорит, что на нее напали. Затем она садится в машину. Там она продолжает звонить и говорит: «Пожалуйста, побыстрее! Они наводят на меня автомат».

Видео продолжил снимать мужчина. Он заглянул в машину и предложил женщине помощь. Однако она начала плакать и говорить, что от угроз у нее поднялось давление. После она позвонила в скорую помощь.

В подписи к видео было указано, что женщина в машине — предположительно судья Динского районного суда Светлана Дубовик.