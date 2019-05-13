«Они наводят на меня автомат». Конфликт двух женщин в Динском районе попал на видео, одна из них, похоже, судья
В Динском районе начали проверку из-за конфликта между женщинами, одна из которых, предположительно, судья
В городском инстаграме typodar 12 мая появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлен конфликт между двумя женщинами. В подписи к видео указано, что инцидент произошел 11 мая на улице Набережной в станице Динской.
Автором видео стала одна из участниц. Она пояснила, что живет на этой улице, которая упирается в реку: по ее словам, вечером к их дому подъехал автомобиль Kia Cerato. Водитель попросил убрать машину, которая загораживала проезд к реке, но хозяйка дома объяснила, что у них нет ключей, чтобы убрать автомобиль. Девушка добавила, что после отказа из машины вышла пассажирка, которая тоже стала требовать освободить проезд.
После этого девушка стала снимать происходящее на видео.
На кадрах видно, что женщина возмущается и запрещает ее снимать. В какой-то момент она замахивается, пытается забрать телефон и бежит за девушкой. Снимающая видео кричит и говорит, что ее ударили по лицу и пытаются проникнуть во двор.
Пассажирка Kia, в свою очередь, звонит по своему телефону и говорит, что на нее напали. Затем она садится в машину. Там она продолжает звонить и говорит: «Пожалуйста, побыстрее! Они наводят на меня автомат».
Видео продолжил снимать мужчина. Он заглянул в машину и предложил женщине помощь. Однако она начала плакать и говорить, что от угроз у нее поднялось давление. После она позвонила в скорую помощь.
В подписи к видео было указано, что женщина в машине — предположительно судья Динского районного суда Светлана Дубовик.
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 13 мая сообщили, что по факту инцидента проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося. Также следователи устанавливают, кем работали обе женщины.
На сайте Динского районного суда говорится, что судья Светлана Дубовик действительно там работает. Она была назначена указом президента России 15 октября 1999 года и имеет неограниченный срок полномочий.
Портал Юга.ру направил в Динской суд запрос, в котором спросил, действительно ли на видео была судья Дубовик, попросил дать оценку ее действиям и уточнил, будут ли к ней применены какие-то меры.
Многие СМИ пишут о том, что женщина на видео — действительно федеральная судья. Например, сайт государственной телерадиокомпании «Кубань» указывает это в заголовке.
Редактор «Советской Кубани» Вячеслав Потапов на своей странице в фейсбуке написал, что именно Дубовик вела заседание, когда в суде на полу началась подниматься плитка. Он опубликовал фото судьи, которая похожа на женщину на видео.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 21 декабря военный судья Арсен Крикоров на пешеходном переходе на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбил 18-летнюю девушку. Позже выяснилось, что сотрудники ДПС не внесли ДТП в базу данных.
Мать девушки рассказала, что сначала Крикоров предложил компенсировать причиненный вред, но потом перестал выходить на связь. После этого видео с ДТП распространили в интернете. Женщина попросила у судьи 3 млн рублей и заявила, что эти деньги необходимы для операции ее дочери.
Через несколько дней после того, как видео с аварией появилось в интернете, Крикоров подал в отставку. В середине февраля высшая квалификационная коллегия судей РФ одобрила его заявление.
В Следственном комитете не стали возбуждать уголовное дело против судьи, так как пострадавшая получила травмы средней тяжести. Однако Верховный суд России 6 марта разрешил привлечь Крикорова к административной ответственности.
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Конфликт двух женщин в Динском районе попал на видео, одна из них, похоже, судья
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