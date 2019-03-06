Верховный суд разрешил наказать краснодарского судью Крикорова, который сбил девушку

Верховный суд России 6 марта разрешил привлечь к административной ответственности краснодарского судью Крикорова, который сбил девушку на переходе

Суд одобрил просьбу Чайки. Однако адвокат Крикорова выступил против такого решения. Защитник объяснил, что судья не пытался скрыться с места ДТП и предложил потерпевшей компенсацию. По его словам, девушка была готова принять помощь, но отказалась от нее после того, как узнала статус Крикорова. Юрист предполагает, что пострадавшая хочет получить завышенную компенсацию в 3 млн рублей, пишет ТАСС.

Генпрокурор России Юрий Чайка попросил Верховный суд привлечь бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова к ответственности по ст. 12.24 КоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по ст. 12.27 КоАП (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Как сообщали Юга.ру, 21 декабря военный судья Арсен Крикоров сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе на пересечении улиц Тургенева и Стахановской. Позже выяснилось, что сотрудники ДПС не внесли ДТП в базу данных.

По словам матери девушки, сначала Крикоров предложил компенсировать нанесенный вред, но потом перестал выходить на связь. После этого видео с ДТП попало в сеть. Женщина попросила у судьи 3 млн рублей, которые понадобятся для операции.

Через несколько дней после того, как видео с аварией появилось в сети, Крикоров подал в отставку. В середине февраля высшая квалификационная коллегия судей РФ одобрила.

В Следственном комитете не стали возбуждать уголовное дело против судьи, так как пострадавшая получила травмы средней тяжести.