Краснодарский военный судья Крикоров, сбивший девушку, подал в отставку

Краснодарский край

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Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров 16 января написал заявление об отставке

Крикоров написал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о прекращении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского гарнизонного военного суда.

Как писали Юга.ру, 21 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбили 18-летнюю девушку. Информация и видео с места происшествия сначала появились в соцсетях 14 января. Предполагаемым виновником ДТП был краснодарский военный судья Арсен Крикоров. 

Пострадавшая 15 января рассказала подробности аварии. В Краснодарском гарнизонном военном суде подтвердили участие Крикорова в аварии.

После этого Крикоров сообщил, что родственники потерпевшей хотят получить от него 3 млн рублей. Мать девушки рассказала о переговорах с судьей.

Также выяснилось, что сотрудники ДПС Краснодара не внесли это ДТП в базу данных, в связи с чем в краевом УГИБДД начали проверку. 

ДТП Краснодар Суд
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