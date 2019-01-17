Краснодарский военный судья Крикоров, сбивший девушку, подал в отставку

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров 16 января написал заявление об отставке

Крикоров написал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о прекращении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского гарнизонного военного суда.

Как писали Юга.ру, 21 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбили 18-летнюю девушку. Информация и видео с места происшествия сначала появились в соцсетях 14 января. Предполагаемым виновником ДТП был краснодарский военный судья Арсен Крикоров.

Пострадавшая 15 января рассказала подробности аварии. В Краснодарском гарнизонном военном суде подтвердили участие Крикорова в аварии.

После этого Крикоров сообщил, что родственники потерпевшей хотят получить от него 3 млн рублей. Мать девушки рассказала о переговорах с судьей.

Также выяснилось, что сотрудники ДПС Краснодара не внесли это ДТП в базу данных, в связи с чем в краевом УГИБДД начали проверку.