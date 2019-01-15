Сотрудники ДПС Краснодара не внесли в базу ДТП с участием военного судьи, сбившего девушку

В УГИБДД по Краснодарскому краю проводят служебную проверку в отношении сотрудников, которые не внесли в базу данные о ДТП с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова

«Сейчас нами будет инициирована проверка в отношении сотрудников батальона ДПС Краснодара, ответственных за предоставление сведений в федеральную информационную сеть... В течение 48 часов (с момента ДТП) подразделения обязаны в данную систему "заливать" информацию. Они это не сделали», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

В управлении подтвердили, что судья предъявил удостоверение. На следующий день после аварии представитель военной прокуратуры забрал дело по подследственности.

Как сообщали Юга.ру, 14 января в сети появилось видео с места ДТП на пересечении улиц Тургенева и Стахановской, в результате которого сбили 18-летнюю девушку. Авария произошла 21 декабря. Пострадавшая рассказала, что за рулем находился судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров (позже информацию подтвердили в суде). По ее словам, после аварии судья стал предлагать ей деньги, а также пытался скрыться с места происшествия.

Крикоров в свою очередь заявил, что мать девушки потребовала с него 3 млн рублей.