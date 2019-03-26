Динской районный суд закрыли из-за трещин на здании

Здание Динского районного суда 25 марта закрыли для посещения из-за повреждения несущих конструкций

На сайте суда говорится, что посещение и прием граждан временно прекращены до выяснения причин разрушения.

В управлении судебного департамента Краснодарского края рассказали, что во время процесса 25 марта на полу стала подниматься плитка. Здание опечатано, доступа туда нет.

«Динской суд не работает, его МЧС опечатало, доступа в суд нет. В ходе судебного заседания плитка стала подниматься на полу. Ничего там не обрушилось. По предварительной информации, трещины пошли где-то на стенах, их поехали смотреть», — сказал корреспонденту РИА «Новости» сотрудник департамента.

В суд выехала рабочая группа, будет проводиться экспертиза.

Здание Динского районного суда построили в 2010 году.