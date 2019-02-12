Военного судью, сбившего студентку в Краснодаре, отправили в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей РФ отправила в отставку судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который сбил 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву

Заседание коллегии состоялось 4 февраля. На нем рассмотрели заявление Крикорова о прекращении полномочий.

«Ходатайство заявителя было рассмотрено положительно», — цитирует ТАСС представителя Северо-Кавказского окружного суда.

Как сообщали Юга.ру, судья Арсен Крикоров подал в отставку после того, как стало известно о ДТП с его участием. Оно произошло в декабре — Крикоров на автомобиле KIA сбил 18-летнюю девушку на пересечении улиц Тургенева и Стахановской. Выяснилось, что сотрудники ДПС приезжали на место ДТП, но не внесли его в базу данных. Пострадавшая сообщила, что судья скрылся с места происшествия, оставив визитку ее матери. Очевидцы аварии заявили, что судья был пьян.

Мать девушки в свою очередь рассказала, что сначала Крикоров предложил компенсировать нанесенный вред, но после перестал выходить на связь — до того момента, как видео с ДТП попало в сеть.

В Краснодарском гарнизонном военном суде сообщили, что в отношении Крикорова проведут служебную проверку. 17 января стало известно, что он подал в отставку.

Прокуратура Краснодарского края планировала направить материалы проверки по факту ДТП в Генпрокуратуру РФ для дальнейшего направления его в Верховный суд и решения вопроса о привлечении судьи к административной ответственности по двум статьям: наезд на пешехода и оставление места ДТП. По этим статьям ему, кроме штрафа, грозит до 15 суток административного ареста, а также лишение прав сроком до двух лет.