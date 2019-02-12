СК не стал возбуждать дело против краснодарского судьи, сбившего девушку
В Следственном комитете РФ 12 февраля сообщили, что судью Арсена Крикорова, который сбил спортсменку Викторию Звереву в Краснодаре, не стали привлекать к уголовной ответственности
Экспертиза показала, что пострадавшая получила травмы средней тяжести. Каких-либо других повреждений у девушки не выявили.
В пресс-службе следкома России пояснили, что по закону водителя могут привлечь к уголовной ответственности, если по его вине в ДТП человек получил тяжкий вред здоровью или погиб. В связи с этим СК отказал в возбуждении уголовного дела.
При этом военные следователи направили в прокуратуру края копии материалов о нарушении судьей правил дорожного движения. В прокуратуре должны решить вопрос о привлечении его к административной ответственности.
Сейчас законность отказа в возбуждении уголовного дела проверяют в Главном военном следственном управлении.
Как сообщали Юга.ру, в декабре военный судья Крикоров сбил 18-летнюю девушку на углу улиц Тургенева и Стахановской. Выяснилось, что сотрудники ДПС работали на месте аварии, но не внесли ДТП в базу данных. Пострадавшая сообщила, что судья скрылся с места происшествия, оставив визитку ее матери.
Мать девушки рассказала, что сначала Крикоров предложил компенсировать нанесенный вред, но после перестал выходить на связь — до того момента, как видео с ДТП попало в сеть.
Крикоров подал в отставку через несколько дней после того, как видео с аварией появилось в сети. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в феврале одобрила его отставку.
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