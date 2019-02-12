СК не стал возбуждать дело против краснодарского судьи, сбившего девушку

В Следственном комитете РФ 12 февраля сообщили, что судью Арсена Крикорова, который сбил спортсменку Викторию Звереву в Краснодаре, не стали привлекать к уголовной ответственности

Экспертиза показала, что пострадавшая получила травмы средней тяжести. Каких-либо других повреждений у девушки не выявили.

В пресс-службе следкома России пояснили, что по закону водителя могут привлечь к уголовной ответственности, если по его вине в ДТП человек получил тяжкий вред здоровью или погиб. В связи с этим СК отказал в возбуждении уголовного дела.

При этом военные следователи направили в прокуратуру края копии материалов о нарушении судьей правил дорожного движения. В прокуратуре должны решить вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Сейчас законность отказа в возбуждении уголовного дела проверяют в Главном военном следственном управлении.