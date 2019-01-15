Военного судью из Краснодара обвиняют в том, что он сбил девушку. Пострадавшая рассказала об аварии

В Краснодаре в конце декабря произошло ДТП, в котором, по словам пострадавшей, замешан судья Краснодарского гарнизонного военного суда

На пешеходном переходе на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбили 18-летнюю девушку. Это случилось еще 21 декабря, однако видео с места происшествия появилось в соцсетях 14 января. На запись попали несколько легковушек, которые стоят на дороге. Мужчина, который в дальнейшем сядет в белую иномарку, требует от молодого человека назвать фамилию и говорит, что арестует его за нападение. Затем водитель требует убрать камеру.

В соцсетях сообщалось, что виновником ДТП может быть военный судья из Краснодара Арсен Крикоров. Такой судья действительно работает в Краснодарском военном гарнизонном суде. На сайте суда указано, что Крикоров был назначен на эту должность указом президента России от 31 июля 2000 года. Портал Юга.ру связался с пострадавшей девушкой. По ее словам, ДТП случилось около полуночи, когда светофоры не регулируются. Она отметила, что ее сбил водитель на белом автомобиле Kia. «Убедившись, что машины остановились, я пошла. Смотрю, на левой полосе пусто. Я приостановилась, смотрю, потихонечку выезжает эта машина [которая потом сбила девушку — Юга.ру]. Я думаю, что сейчас пропущу, если ему нужно. Он моргнул мне, я и пошла. Видать, он думал, что я успею пройти, и нажал на газ. Само собой, я не успела перейти, — рассказала девушка. — Я уже лежу, он вышел из машины, начал меня поднимать. Говорит: "Поднимайся, что ты цирк устраиваешь? Давай, дам денег и разойдемся". Я кричу, плачу, говорю: "Какие деньги? Вы о чем говорите?"».

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По словам пострадавшей, из машин, которые оказались рядом, выбежали молодые люди. Они начали помогать, звонить в скорую помощь и полицию. Девушка позвонила своей матери, которая потом приехала на место происшествия. «Я помню, что он [судья — Юга.ру] предлагал деньги. Он сначала показал удостоверение, потом визитку маме дал и там было все написано [его фамилия, имя и должность — Юга.ру]. Его полиция не трогала, так как он неприкосновенное лицо. Не проверяли ни на алкоголь, ни на что», — пояснила пострадавшая. Девушка рассказала, что мужчина пытался уехать с места аварии, но его догнали молодые люди, предположительно на четырех машинах. «Там, где авиагородок, его поймали, перекрыли, начали видео снимать», — отметила девушка.

Она добавила, что им с матерью советовали обратиться в несколько инстанций, в том числе в военную прокуратуру. «Мама везде, где можно, написала. В интернет выложили видео. После того как видео выложили, он вчера [14 января — Юга.ру] позвонил нам и сказал, что нужно встретиться. Договорились на четверг [17 января — Юга.ру]», — сказала пострадавшая.

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В результате ДТП девушка получила разрыв связок, вывих надколенника и ссадины. В больнице ей назначили амбулаторное лечение. Сейчас она лечится дома, но планирует поехать в Ростов, чтобы обследоваться для операции.