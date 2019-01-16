Мать девушки, сбитой судьей в Краснодаре, объяснила, почему просит 3 млн рублей

Мать девушки, пострадавшей в ДТП с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, рассказала о переговорах с ним

Ранее Крикоров заявил, что родственники потерпевшей хотят получить от него 3 млн рублей.

Мать девушки рассказала порталу Юга.ру, что после аварии судья попросил составить список того, что надо девушке.

«У меня знакомые есть, они специализируются именно по этим травмам. Они мне написали, сколько это будет. Это было приблизительно. Там 2 млн 250 тыс. рублей и остальные — моральный ущерб. Но от него никто ничего не требовал», — сказала мать пострадавшей.

Она пояснила, что 23 декабря встретилась с Крикоровым в парке и по его просьбе показала список.

«Он тогда сказал: "Да вы что? Ее же не изнасиловали". Сказал, что ему надо подумать два дня», — отметила женщина.

После этого судья, по ее словам, не выходил на связь более трех недель. Он позвонил матери девушки 14 января, после того, как в соцсетях стали появляться видеозаписи с места происшествия.

«Крикоров звонил вчера [14 января], хочет встретиться со мной. Он мне сказал убрать все видео из интернета. Я ему сказала, что не выкладывала его туда. Сказала, что ждала его до последнего. А сейчас он запугивает других людей, которые помогали нам», — уточнила женщина.

Она рассказала, что после аварии прибывшая на место полиция вызвала военных.

«Он [судья] оттолкнул машину, которая ему мешала, развернулся и уехал. И еще два раза на большой скорости промчался мимо нас. Это после ДТП было. Он пьяный был. Экипаж ГАИ, который приехал, ничего не мог сделать с ним. Они вызывали военных, но мы их так и не дождались», — сказала мать пострадавшей.

Женщина добавила, что ночью 16 декабря уезжает с дочерью на обследование в Ростов.

«Клинику нашли наши знакомые. Она частная. В Краснодаре таких специалистов нет. Девочка спортсменка, занимается тхэквондо, многократная чемпионка Краснодарского края. Неоднократно она представляла регион на федеральном уровне», — заключила она.