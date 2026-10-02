В Севастополе придумали датчик, который выявляет загрязнение моря по поведению медуз

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  • Медуза © Фото bearfotos, сайт freepik.com
    Медуза © Фото bearfotos, сайт freepik.com

В Севастополе разработали систему, которая по поведению медуз может выявлять загрязнение морской воды нефтепродуктами

24 сентября ТАСС сообщило, что севастопольские биологи нашли необычный способ следить за чистотой моря — они предлагают доверить эту задачу медузам. Сотрудники Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН собрали лабораторную установку, которая фиксирует появление нефтепродуктов в воде, наблюдая за ушастой аурелией.

Медуза живет в аквариуме, за ней непрерывно следит камера. Нейросеть распознает животное в каждом кадре, а программа отслеживает частоту сокращений купола, скорость и траекторию движения. Первые 15 минут в чистой воде система запоминает обычное поведение конкретной особи, а затем фиксирует устойчивые отклонения от ее персональной нормы.

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При этом у медуз нет единой реакции на топливо. Поэтому алгоритм не ищет универсальный признак загрязнения — он замечает необычное именно для конкретной медузы поведение.

В первом эксперименте участвовали шесть аурелий. После того как в воду добавляли дизельную фракцию, система подавала сигнал в каждом случае — на это уходило от одной минуты до двадцати четырех. А когда медузы плавали в чистой воде, ложных срабатываний не было вообще.

Пока разработку проверили только в лаборатории, и она не говорит, какое именно вещество попало в воду. Далее ученые хотят проверить, как медузы отреагируют на тяжелые металлы, пестициды и микропластик.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области будут делать инъекционный коллаген из азовских медуз.

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