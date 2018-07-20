Кто такой Иван Саввиди? Биография ростовского бизнесмена, которого называют агентом влияния Путина в Европе

Крупнейший ростовский бизнесмен Иван Саввиди, владеющий «Группой Агроком», входит в список богатейших людей России по версии Forbes. При этом его имя связано со скандалами: в этом году Саввиди выбежал на поле с пистолетом во время футбольного матча греческого чемпионата, а в июле его обвинили в финансировании протестов в Македонии

В начале пути Иван Саввиди, грек по национальности, родился 27 марта 1959 года в греческом селении Санта Грузинской ССР восьмым ребенком в рабочей семье. Окончив школу в Ростовской области, ушел служить в Советскую армию, демобилизовался в звании старшины. В 1980 году поступил работать на Донскую государственную табачную фабрику. Как рассказывал Саввиди ростовской газете «Город N», он пришел на табачную фабрику после армии «абсолютно случайно». Начинал карьеру с должности транспортировщика и в 23 года стал бригадиром слесарей. Несколько раз принимал решение уйти, чем однажды даже спровоцировал забастовку рабочих: «В 1980 году, после службы в армии, я искал работу. Нужно было на что-то жить, и я в газетах читал объявления о наборе неквалифицированной рабочей силы, так как после армии у меня не было никакой, даже рабочей, квалификации. Табачная фабрика меня заинтриговала тем, что нужны были транспортировщики и там давали 50-копеечные талоны на питание и молоко». Став бригадиром, Саввиди начал анализировать суть проблем, которые десятилетиями не решались на фабрике: «Я никогда не пил, не курил, не воровал, обладал обостренным чувством справедливости, что часто приводило к разного рода конфликтам». Через некоторое время успешной работы руководство решило повысить Саввиди, назначив заместителем директора: «Решались глобальные, десятилетиями копившиеся проблемы. Люди это видели и становились моими сторонниками». В 1993 году 34-летний Саввиди был избран генеральным директором компании «Донской табак». Саввиди вспоминал это время так: «Наконец состоялось собрание, на котором я получил больше 60% голосов. Тогда мне запомнились радостные лица рабочих и траурные физиономии руководства. Когда я стал директором, в первый день работы на проходной меня поджидали пенсионеры, которые в свое время занимали важные позиции на фабрике, человек 7-8. Они обратились ко мне с одной просьбой: "Иван, пожалуйста, сохрани фабрику!"» За пять лет выпуск продукции был увеличен с 9,6 до 21,5 млрд штук сигарет в год. В 1999 году объем производства перешагнул 30-миллиардный рубеж.

Бизнес-империя Иван Саввиди также является председателем совета директоров компании «Группа Агроком», основанной им в 2004 году. Компания входит в список 200 крупнейших компаний России по версии журнала Forbes. Группа объединяет свыше 40 предприятий с общим числом сотрудников более 15 тыс. человек. В рамках группы функционирует мясной бизнес-комплекс «Тавр» (выпускает 85% донского объема производства колбасы), предприятие по производству питьевой и минеральной воды «Аква-Дон», аграрный бизнес-комплекс (тепличное хозяйство и рыбоводческий комплекс) и другие. В 2011 году в группу вошел еще один актив — крупнейший в Европе завод по производству пищевой оболочки «Атлантис-пак», который Саввиди приобрел за 6,3 млрд рублей. Позже группа купила четырехзвездочный отель Radisson в Ростове. В начале 2018 года «Группа Агроком» стала владельцем ростовского отеля Hyatt, который вошел в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, однако впоследствии был исключен из нее. В партнерстве с другими предпринимателями Саввиди развивает сеть супермаркетов «Ассорти-продукт». Сеть насчитывает почти 160 магазинов в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Абхазии и Крыму. Саввиди был акционером старого ростовского аэропорта. Губернатор Василий Голубев лоббировал интересы группы «Ренова», которая занималась строительством нового аэропорта Платов. Областные власти впервые начали публично критиковать Саввиди. Он в ответ негативно оценивал ключевые проекты регионального правительства. В итоге Платов был построен, а старый аэропорт прекратил работать. В 2018 году Саввиди стал 53-м в новом списке Forbes с показателем состояния $1,9 млрд. Взлету способствовала недавно объявленная сделка с транснационалами из Japan Tobacco, покупающими у бизнесмена фабрику «Донской табак» за $1,6 млрд. Компания стала четвертой среди крупнейших табачных компаний в России. Доля на рынке страны оценивалась примерно в 7%. Мощность предприятия — 45 млрд сигарет в год.

Политика В 1998 году Саввиди начал политическую деятельность и до 2003 года был депутатом Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России» и депутатом Госдумы IV и V созывов. С апреля 2004 года являлся заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Также Саввиди был членом комитета по международным делам, координатором межпарламентской депутатской группы по связям с парламентом Греческой Республики, заместителем председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики, членом ПАСЕ. Журналист польской газеты Dziennik Gazeta Prawna Михал Потоцкий в статье «Лучший друг Путина в Европе» упоминает ростовского бизнесмена Ивана Саввиди в качестве влиятельной фигуры европейской политики: «Важную роль в распространении российских влияний играет российский олигарх Иван Саввиди — член "Единой России" и добрый знакомый Путина. Саввиди, живущий в Салониках, открыто поддерживает консервативную партию "Новая демократия", которую считают фаворитом ближайших парламентских выборов». В 2011 году состоялась встреча Владимира Путина и Ивана Саввиди, где они обсудили проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений.

В 2015 году Саввиди не скрывал своей помощи в организации встречи Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в рамках Петербургского международного экономического форума. 17 июля издание Buzzfeed сообщило, что Саввиди финансировал протесты в Македонии. Участники митингов выступали против переименования республики. По данным Организации по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), ростовский бизнесмен передал гражданам Македонии от 300 до 350 тыс. долларов. Получателями средств были македонские политики, чиновники, а также фанаты футбольного клуба «Вардар». Саввиди отрицает финансирование акций протеста. В пресс-службе компании «Группа Агроком» порталу Юга.ру сказали, что информация не соответствует действительности: «Сейчас юристы работают над иском в суд. Пока не решено, в какой именно суд будем обращаться». Позже премьер-министр Македонии заявил: «Свидетельства футбольных фанатов, которые участвовали в беспорядках и рассказывали о том, что за это им платил ростовский бизнесмен, не были зафиксированы».

Благотворительность «Благотворительный фонд И.И. Саввиди» учрежден в 2000 году. Общий объем благотворительных платежей составляет более 120 млн рублей в год.

Одним из основных направлений деятельности фонда заявлена поддержка традиционных религиозных сообществ: восстановление и строительство церквей, организация паломнических поездок, поддержка православных учебных заведений. Другое направление связано с социальной сферой — поддержкой малообеспеченных семей, благотворительностью в сфере образования, медицины и спорта. По инициативе Ивана Саввиди в центре Ростова был возведен Храм Благовещения пресвятой Богородицы, проводится творческий фестиваль для воспитанников детских домов «Пасхальный перезвон», учреждена и работает «Детская академия футбола им. В. Понедельника», учрежден стипендиальный студенческий фонд для поощрения талантливой молодежи.

Футбол Саввиди был президентом ФК «Ростов» с июля 2002 по июль 2005 года. «Группа Агроком» была генеральным спонсором футбольного клуба вплоть до 2016 года. Однако у Ивана Саввиди и бывшего главного тренера команды ФК «Ростов» Курбана Бердыева были плохие взаимоотношения. Весной 2016 года Саввиди обвинил Бердыева в намеренном проигрыше в матче с «Мордовией», после чего Бердыев заявил, что Саввиди для него больше не существует. «Мы прекращаем спонсировать "Ростов". Соответствующее письмо в клуб уже направили. "Ростов" не выполняет свои обязательства по договору», — говорил Саввиди. Претензии бизнесмена заключались в том, что игроки донского клуба выходили на матчи Лиги чемпионов в майках, на которых не было логотипа генерального спонсора. ТАСС сообщал, что Саввиди и его партнеры только за полгода вложили в футбольный клуб более 600 млн рублей. С января 2006 года Саввиди был президентом футбольного клуба СКА. При нем СКА получил право выступать в первом дивизионе российского футбола, который, однако, был вынужден покинуть из-за финансовых проблем после сезона 2008 года. Предложение Саввиди о слиянии клуба СКА с ФК «Ростов», финансируемым из областного бюджета, было отвергнуто. Сейчас Саввиди спонсирует гандбольный клуб «Ростов-Дон». В 2012 году Саввиди приобрел контрольный пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК. Как писали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба из Салоник была кобура с пистолетом. Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди. Ему запретили посещать футбольные матчи на три года.