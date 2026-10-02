Пожары, мусор и нефть в море: Кубань опустилась в экологическом рейтинге

Краснодарский край занял 50-е место в экорейтинге — на пять позиций ниже, чем зимой

2 октября общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам весны и лета 2026 года. Кабардино-Балкария впервые возглавила список, сместив с первой строчки Республику Алтай. КБР поднялась благодаря отсутствию лесных пожаров, расчистке рек и утилизации свалок. Из регионов СКФО в топ-10 также вошла Чечня (10-е место).

В то же время Краснодарский край ухудшил свои показатели. Регион опустился на 50-е место. Природоохранный индекс Кубани оценили в 54 балла, социально-экологический — в 86 баллов, а промышленно-экологический — в 72 балла. Общий индекс составил 75,8 баллов.