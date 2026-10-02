Пожары, мусор и нефть в море: Кубань опустилась в экологическом рейтинге
Краснодарский край занял 50-е место в экорейтинге — на пять позиций ниже, чем зимой
2 октября общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам весны и лета 2026 года. Кабардино-Балкария впервые возглавила список, сместив с первой строчки Республику Алтай. КБР поднялась благодаря отсутствию лесных пожаров, расчистке рек и утилизации свалок. Из регионов СКФО в топ-10 также вошла Чечня (10-е место).
В то же время Краснодарский край ухудшил свои показатели. Регион опустился на 50-е место. Природоохранный индекс Кубани оценили в 54 балла, социально-экологический — в 86 баллов, а промышленно-экологический — в 72 балла. Общий индекс составил 75,8 баллов.
«Февральское «наследие»:
«Пожары в конце августа возникали на особо охраняемых территориях в Краснодарском крае. Вместе с загрязнением Черного моря нефтепродуктами весной и пробуксовкой мусорной реформы в регионе, все это привело к падению рейтинга региона», — прокомментировал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.
Напомним, что по итогам осени 2025 года Краснодарский край занимал 45-е место. То есть регион опустился в рейтинге на пять строчек. Летом прошлого года край находился на 40-м месте. Зимой 2024—2025 годов Кубань потеряла 15 позиций в экорейтинге из-за разлива нефти в Керченском проливе и заняла 34-ю строчку.
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