Фанаты «Краснодара» хотят записать видео в поддержку Павла Мамаева
Болельщики ФК «Краснодар» планируют 6 апреля провести акцию и записать видео в поддержку арестованного полузащитника «быков» Павла Мамаева
Инициатором акции выступил паблик #FootBulls. Болельщикам предлагают собраться в 14 часов у 15-го входа на стадион «Краснодар» и пойти к амфитеатру, чтобы снять там видео. Его потом распространят в соцсетях.
«Хотим записать видео в поддержку Мамаева. Да, мы считаем, что он совершил правонарушение, но поддержать его мы имеем право в любом случае. Хотя бы за все то, что он сделал для нашего клуба. Зенит поддержит Кокорина, а что же мы? Бросим в беде своего Пашку?» — написали организаторы акции.
Напомним, 6 апреля в 16:30 «быки» сыграют на домашней арене с «Крыльями Советов».
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ВНИМАНИЕ!‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ Завтра, перед матчем с Крыльями Советов, в парке стадиона Краснодар, хотим записать видео в поддержку Мамаева! Да, мы считаем, что он совершил правонарушение, но поддержать его мы имеем право в любом случае. Хотя бы за все то, что он сделал для нашего клуба. Приходите все!!! Приводите друзей, детей и родителей! Зенит поддержит Кокорина, а что же мы? Бросим в беде своего Пашку? Пожалуйста. Приходите! Ориентировочный сбор в 14.00 у 15 входа на стадион. Подробности в 18 часов. Выйду в прямой эфир с этого аккаунта. #мамаев #держисьмамаевмыстобой #фккраснодар #краснодар #быки #чернозеленые #стадионкраснодар #FootBulls @alana_mamaeva
Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий оказались под арестом после того, как 8 октября они стали участниками драки с чиновником Минпромторга и его коллегой, а позже — с водителем ведущей Первого канала.
11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. 25 марта дело направили в суд, который продлил им арест еще на полгода — до 25 сентября.
В Москве 13 апреля пройдет митинг в поддержку братьев Кокориных. В нем примут участие болельщики «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива.
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