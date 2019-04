Фанаты «Краснодара» хотят записать видео в поддержку Павла Мамаева

View this post on Instagram

ВНИМАНИЕ!‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ Завтра, перед матчем с Крыльями Советов, в парке стадиона Краснодар, хотим записать видео в поддержку Мамаева! Да, мы считаем, что он совершил правонарушение, но поддержать его мы имеем право в любом случае. Хотя бы за все то, что он сделал для нашего клуба. Приходите все!!! Приводите друзей, детей и родителей! Зенит поддержит Кокорина, а что же мы? Бросим в беде своего Пашку? Пожалуйста. Приходите! Ориентировочный сбор в 14.00 у 15 входа на стадион. Подробности в 18 часов. Выйду в прямой эфир с этого аккаунта. #мамаев #держисьмамаевмыстобой #фккраснодар #краснодар #быки #чернозеленые #стадионкраснодар #FootBulls @alana_mamaeva