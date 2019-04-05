Фанаты «Краснодара» хотят записать видео в поддержку Павла Мамаева

Болельщики ФК «Краснодар» планируют 6 апреля провести акцию и записать видео в поддержку арестованного полузащитника «быков» Павла Мамаева

Инициатором акции выступил паблик #FootBulls. Болельщикам предлагают собраться в 14 часов у 15-го входа на стадион «Краснодар» и пойти к амфитеатру, чтобы снять там видео. Его потом распространят в соцсетях.

«Хотим записать видео в поддержку Мамаева. Да, мы считаем, что он совершил правонарушение, но поддержать его мы имеем право в любом случае. Хотя бы за все то, что он сделал для нашего клуба. Зенит поддержит Кокорина, а что же мы? Бросим в беде своего Пашку?» — написали организаторы акции.

Напомним, 6 апреля в 16:30 «быки» сыграют на домашней арене с «Крыльями Советов».