Депутат предложил штрафовать СМИ за «президенток» и «докторок»
Депутат из Ленинградской области Владимир Петров в марте предложил штрафовать СМИ за использование феминитивов
Такую идею депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров изложил в обращении к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, сообщило 29 марта РИА «Новости».
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По мнению депутата, министерство должно официально разъяснить возможность «использования данного новояза в официальных СМИ и иных площадках общественной коммуникации и диалога».
«Уважаемые издания прибегают к таким формам слов, как "авторка", "президентка", "редакторка", "докторка", "министерка" и так далее. Женщины мира многие годы боролись не за то, чтобы коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями, а ради признания их деловых, творческих и профессиональных качеств, невзирая на половую принадлежность», — заявил Петров.
Депутат настаивает на том, что феминитивы только подчеркивают различие между полами. Их употребление — искусственно раздуваемое явление в отечественной культуре, которое может негативно повлиять на развитие русского языка.
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Как сообщали Юга.ру, после ареста рэпера Хаски в Краснодаре Владимир Петров заявил, что концерты артиста стали отменять после его запроса в Генпрокуратуру. По мнению депутата, рэп-песни «открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».
Кроме того, Петров предлагал разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь, штрафовать беременных за употребление алкоголя и табака, запретить иностранные фильмы с дубляжом, ввести оплату парковки в долг и лицензировать квесты. Депутат хотел добавить элементы униформы Великой Отечественной войны в одежду учителей и учеников для повышения патриотизма.
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