Депутат предложил штрафовать СМИ за «президенток» и «докторок»

Депутат из Ленинградской области Владимир Петров в марте предложил штрафовать СМИ за использование феминитивов

По мнению депутата, министерство должно официально разъяснить возможность «использования данного новояза в официальных СМИ и иных площадках общественной коммуникации и диалога».

«Уважаемые издания прибегают к таким формам слов, как "авторка", "президентка", "редакторка", "докторка", "министерка" и так далее. Женщины мира многие годы боролись не за то, чтобы коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями, а ради признания их деловых, творческих и профессиональных качеств, невзирая на половую принадлежность», — заявил Петров.

Депутат настаивает на том, что феминитивы только подчеркивают различие между полами. Их употребление — искусственно раздуваемое явление в отечественной культуре, которое может негативно повлиять на развитие русского языка.