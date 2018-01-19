В России предложили разрешить оплату парковки в долг

Министерству транспорта РФ предложат узаконить возможность оплачивать парковку в кредит или в долг по принципу обещанного платежа по аналогии оплаты мобильной связи и интернета

Автором инициативы выступил депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров, он намерен направить соответствующее обращение на имя министра Максима Соколова. По мнению парламентария, такая мера снизит количество правонарушителей, которые не оплачивают парковку, и сделает сервис более удобным.

«Сейчас ситуация напоминает не XXI век, а расцвет Средневековья: проезд или парковка возможны только при положительном балансе или при оплате исключительно наличными. Между тем подавляющее количество горожан постепенно отказываются от использования наличных средств ввиду развития интернет-банкинга. И если у гражданина нет возможности произвести оперативный перевод денег со счета на счет, оплатить мобильную связь или снять наличность из банкомата, то он не может припарковать автомобиль», — объяснил Петров.

Предполагается, что обещанный платеж можно будет провести через паркомат или отправив СМС. Депутат предлагает предусмотреть оплату с помощью альтернативных платежных средств, например криптовалюты.

Если опыт с парковками даст положительный результат, Петров предлагает ввести аналогичную услугу для проезда по платным дорогам, передает RT.

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