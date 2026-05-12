На благоустройство сквера Пограничников в Краснодаре потратят 54,5 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/7540
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/7540

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей стартовал второй этап реконструкции сквера Пограничников

11 мая мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в городе приступили к благоустройству второй очереди сквера Пограничников. Территория в микрорайоне Гидростроителей победила в федеральном голосовании, и теперь подрядчик вышел на объект.

На первом этапе строители демонтируют изношенное покрытие: старый асфальт, плитку и бордюры. В обновленном сквере появятся прогулочные дорожки, новые лавочки и урны. Также на территории установят шахматные столы.

Сквер или набережная:

На площади более 10,7 тыс. кв. м власти обещают высадить свыше 60 деревьев, 335 кустарников и 300 многолетников. Чтобы растения прижились, газон оборудуют системой автополива.

Согласно данным с сайта госзакупок, благоустройством второй очереди сквера Пограничников занимается краснодарская фирма ООО «Никострой». Изначально власти были готовы потратить на эти работы 56,8 млн рублей. Однако после завершения конкурса контракт подешевел: итоговая сумма составила 54,5 млн рублей. 

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/7540
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/7540

Помимо этого, в 2026 году в Краснодаре обновят Тургеневский сквер, а также сквер Памяти Героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Гидрострое расширят Николаевский бульвар и высадят фруктовый сад. Отметим, что во время реконструкции там срубили 119 деревьев, которые нельзя было трогать.

Благоустройство Город Инфраструктура Краснодар Парки Строительство

Новости

В Краснодаре впервые покажут аниме студии Ghibli о вреде экологии и войне людей и енотовидных собак
У Краснодарского водохранилища закрыли съезд с М-4 «Дон» на Южный обход. Как теперь проехать и где развернуться?
220 млн рублей из чужих сейфов. В Сочи директор депозитария получил 10 лет колонии
В Краснодаре отлавливают бездомных собак у Вечного огня, в сквере Жукова и нескольких районах
Майские праздники закончились. Следующие длинные выходные россиян ждут в июне
На благоустройство сквера Пограничников в Краснодаре потратят 54,5 млн рублей

Лента новостей

Тихая радость среди глушилок
Сегодня, 14:50
Тихая радость среди глушилок
Как в Новороссийске прошел парад Победы
Прощай, золото?
Сегодня, 10:55
Прощай, золото?
Как «Краснодар» упустил лидерство в предпоследнем туре РПЛ
Футбольные страсти
Сегодня, 15:35 Реклама
Футбольные страсти
«Пятёрочка» разыгрывает игровые консоли, домашние кинотеатры и 5 миллионов рублей

Реклама на сайте