На благоустройство сквера Пограничников в Краснодаре потратят 54,5 млн рублей

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей стартовал второй этап реконструкции сквера Пограничников

11 мая мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в городе приступили к благоустройству второй очереди сквера Пограничников. Территория в микрорайоне Гидростроителей победила в федеральном голосовании, и теперь подрядчик вышел на объект.



На первом этапе строители демонтируют изношенное покрытие: старый асфальт, плитку и бордюры. В обновленном сквере появятся прогулочные дорожки, новые лавочки и урны. Также на территории установят шахматные столы.

Сквер или набережная: Краснодарцам предложили выбрать территорию для благоустройства

На площади более 10,7 тыс. кв. м власти обещают высадить свыше 60 деревьев, 335 кустарников и 300 многолетников. Чтобы растения прижились, газон оборудуют системой автополива.



Согласно данным с сайта госзакупок, благоустройством второй очереди сквера Пограничников занимается краснодарская фирма ООО «Никострой». Изначально власти были готовы потратить на эти работы 56,8 млн рублей. Однако после завершения конкурса контракт подешевел: итоговая сумма составила 54,5 млн рублей.





© Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/7540

Помимо этого, в 2026 году в Краснодаре обновят Тургеневский сквер, а также сквер Памяти Героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской.