В Краснодаре отлавливают бездомных собак у Вечного огня, в сквере Жукова и нескольких районах
В Краснодаре продолжается трехнедельный отлов бездомных животных
8 мая пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что до 29 мая в городе проводят отлов безнадзорных животных.
Собак будут отлавливать в следующих локациях:
- Губернский микрорайон;
- поселок Калинина;
- Славянский микрорайон;
- Фестивальный микрорайон;
- Центральный микрорайон;
- сквер имени Жукова;
- дворец искусств КМТО «Премьера»;
- Вечный огонь.
Горожан призвали не выпускать домашних питомцев на самовыгул, поскольку их могут спутать с бездомными и увезти в приют. Во время прогулок с собаками необходимо использовать поводок.
Муниципальный приют в поселке Березовом открылся весной 2025 года. Он рассчитан на содержание одновременно до 1000 животных. Учреждение работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск). Животные находятся в приюте 26 дней.
