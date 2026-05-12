В Краснодаре отлавливают бездомных собак у Вечного огня, в сквере Жукова и нескольких районах

8 мая пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила , что до 29 мая в городе проводят отлов безнадзорных животных.

Горожан призвали не выпускать домашних питомцев на самовыгул, поскольку их могут спутать с бездомными и увезти в приют. Во время прогулок с собаками необходимо использовать поводок.

Муниципальный приют в поселке Березовом открылся весной 2025 года. Он рассчитан на содержание одновременно до 1000 животных. Учреждение работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск). Животные находятся в приюте 26 дней.