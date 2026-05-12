Футбольные страсти. «Пятёрочка» разыгрывает игровые консоли, домашние кинотеатры и 5 миллионов рублей

  © Изображение kjpargeter с сайта https://www.magnific.com
В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая акция «Поле призов», приуроченная к главным футбольным событиям сезона.

Футбол для болельщиков — это эмоции, вера в победу, моменты, которые объединяют миллионы. В разгар финала Российской Премьер-Лиги и преддверии Чемпионата мира «Пятёрочка» решила перенести драйв большого футбола в свои магазины: с 12 мая по 22 июня покупатели могут превратить привычные покупки в большую игру с шансом выиграть приятные призы и главный денежный трофей.

Голевой момент

Для участия в акции «Поле призов» достаточно совершить покупку от 600 рублей в магазинах или от 1500 рублей в доставке с картой Х5 Клуба, после чего зарегистрировать чек на сайте football.5ka.ru.

Призы на кону «турнира»:

  • современные домашние кинотеатры,
  • мощные игровые консоли,
  • главный трофей в размере 5 миллионов рублей.

Для тех, кто предпочитает дополнительный комфорт и пользуется картой «Апельсин», подготовлен отдельный розыгрыш топового смартфона в конце акции. Преданные фанаты могут собирать серии чеков и обменивать их на стильные трофеи — брендированные футболки, шоперы, косметички и другие аксессуары. Повысить шансы на победу можно, приобретая товары-партнеры.

Передача на ход

Футбол держится на командном духе и участии каждого. Эту философию разделяет и «Поле призов»: с каждого зарегистрированного чека «Пятёрочка» направит 2 рубля в благотворительный фонд «Линия жизни». Средства будут направлены на помощь в лечении детей с тяжелыми заболеваниями.

«Мы видим, что футбольная тема откликается многим нашим гостям, и хотели поддержать интерес. В этой акции мы соединили понятную механику, призы и благотворительность, чтобы обычные покупки приносили больше — и эмоций, и пользы», — отметила руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

  © Изображение предоставлено ТС «Пятёрочка»
Двенадцатый игрок

Участвовать в акции «Поле призов» могут покупатели магазинов «Пятёрочка» в 20 регионах: Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия — Алания, а также Краснодарском и Ставропольском краях.

Чеки принимаются к регистрации до 22 июня включительно на football.5ka.ru. Подробная информация об акции, правилах участия и сроках проведения доступна на сайте.

