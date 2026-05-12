220 млн рублей из чужих сейфов. В Сочи директор депозитария получил 10 лет колонии

12 мая объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Сочи вынесли приговор директору хранилища, который тайком брал деньги из чужих ячеек. Суд признал Алексея Лазарева виновным в кражах — всего 27 эпизодов.

Лазарев работал исполнительным директором ООО «Многофункциональный депозитарный центр», в котором граждане арендовали индивидуальные сейфовые ячейки для хранения денег и документов. Клиенты не знали, что у сотрудников хранилища есть запасные ключи. Кроме того, в депозитарии не было видеокамер.