220 млн рублей из чужих сейфов. В Сочи директор депозитария получил 10 лет колонии

  © Скриншот видео из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
12 мая объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Сочи вынесли приговор директору хранилища, который тайком брал деньги из чужих ячеек. Суд признал Алексея Лазарева виновным в кражах — всего 27 эпизодов.

Лазарев работал исполнительным директором ООО «Многофункциональный депозитарный центр», в котором граждане арендовали индивидуальные сейфовые ячейки для хранения денег и документов. Клиенты не знали, что у сотрудников хранилища есть запасные ключи. Кроме того, в депозитарии не было видеокамер. 

Лазарев брал запасные ключи, открывал чужие ячейки и забирал оттуда деньги. В общей сложности он похитил больше 220 млн рублей.

Его признали виновным в краже (ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ). За преступления Лазарев получил 10 лет колонии общего режима. 

На суде он заявил, что собирался вернуть деньги обратно. Преступник попросил суд дать ему шанс — заработать и рассчитаться с теми, у кого он украл. 

