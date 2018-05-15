В России предложили ввести лицензирование квестов

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести обязательное сертифицирование и лицензирование квестов

С проектом Петров 15 мая намерен обратиться в МВД и МЧС. В документе он уточняет, что с увеличением интереса к квестам увеличивается и травматизм участников. Организатора квестов по действующим законам не обязаны проходить процедуру какого-либо специализированного лицензирования в надзорных органах.

«Сейчас квесты, всего лишь, приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях, что подвергает опасности жизни участников этих развлекательных мероприятий», — говорит депутат.

Автор инициативы подчеркивает, что нужно внедрить облегченную процедуру сертификации, которая не повредит развитию этой сферы предпринимательства, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году в Краснодаре участника квеста изувечили циркулярной пилой. Тогда возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В Ростове-на-Дону полиция проверяет недавний инцидент — участнику хоррор-квеста на улице Курской актер случайно отрубил часть пальца топором.