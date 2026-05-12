Майские праздники закончились. Следующие длинные выходные россиян ждут в июне
Жители России будут отдыхать с 12 по 14 июня
12 мая эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова сообщила «РИА Новости», что в июне 2026 года россиян ждут длинные выходные — с 12 по 14 июня. Это касается тех, кто работает по пятидневной системе.
Выходные связаны с празднованием Дня России, который традиционно отмечается 12 июня. В этом году дата выпадает на пятницу, а 13 и 14 июня — суббота и воскресенье, которые и так являются выходными днями.
Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней:
Следующий праздничный выходной ожидается только осенью — 4 ноября. В 2026 году День народного единства выпадает на среду.
Как писали Юга.ру, в марте кубанский миллиардер Олег Дерипаска призвал к 12-часовому рабочему дню в РФ, его поддержал академик.