12 мая издание «АиФ-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что девятиклассник школы №1 города Гулькевичи Краснодарского края утром устроил стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали двое детей, их госпитализировали — состояние медики оценивают как удовлетворительное. Подростка, попытавшегося скрыться, задержали на одной из улиц города, у него изъяли пневматический пистолет.

По данным телеграм-канала Baza, пистолет школьник заказал в интернете — через аккаунт своей матери. Со слов одноклассников, парень в апреле завалил пробные экзамены по русскому языку и недавно пережил смерть отца. На профилактическом учете подросток не состоял.

Телеграм-канал Shot приводит схожую версию мотива: по словам очевидцев, девятиклассник не сдал устную часть пробного экзамена, и это вывело его из себя. После этого он принес в учебное заведение пневматическое оружие и открыл стрельбу.

Происшествие прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале:

«О вопиющей ситуации докладывают из Гулькевичского района. Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников».

Он добавил, что краевой Минздрав направил психологов для работы с учащимися школы и их родителями.

«Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — заявил Кондратьев.

Параллельную проверку начала прокуратура Краснодарского края — по линии антитеррористического законодательства. На месте работает прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов.

«По результатам [проверки], при наличии обстоятельств, будут приняты меры реагирования», — сообщил телеграм-канал прокуратуры.

Уголовное дело о хулиганстве возбудило СУ СКР по Краснодарскому краю.

«В ходе следствия также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе», — говорится в сообщении ведомства.