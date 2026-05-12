Заваленный экзамен и пистолет с маминого аккаунта. Девятиклассник устроил стрельбу в школе в Гулькевичах
Школьник, устроивший стрельбу в Гулькевичах, завалил пробный экзамен по русскому языку
12 мая издание «АиФ-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что девятиклассник школы №1 города Гулькевичи Краснодарского края утром устроил стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали двое детей, их госпитализировали — состояние медики оценивают как удовлетворительное. Подростка, попытавшегося скрыться, задержали на одной из улиц города, у него изъяли пневматический пистолет.
По данным телеграм-канала Baza, пистолет школьник заказал в интернете — через аккаунт своей матери. Со слов одноклассников, парень в апреле завалил пробные экзамены по русскому языку и недавно пережил смерть отца. На профилактическом учете подросток не состоял.
Телеграм-канал Shot приводит схожую версию мотива: по словам очевидцев, девятиклассник не сдал устную часть пробного экзамена, и это вывело его из себя. После этого он принес в учебное заведение пневматическое оружие и открыл стрельбу.
Происшествие прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале:
«О вопиющей ситуации докладывают из Гулькевичского района. Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников».
Он добавил, что краевой Минздрав направил психологов для работы с учащимися школы и их родителями.
«Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — заявил Кондратьев.
Параллельную проверку начала прокуратура Краснодарского края — по линии антитеррористического законодательства. На месте работает прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов.
«По результатам [проверки], при наличии обстоятельств, будут приняты меры реагирования», — сообщил телеграм-канал прокуратуры.
Уголовное дело о хулиганстве возбудило СУ СКР по Краснодарскому краю.
«В ходе следствия также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что случаи нападений в российских школах с использованием пневматического оружия фиксируются регулярно — этот класс оружия в России формально не считается огнестрельным, а копии мощностью до 3 Дж и вовсе не требуют никаких разрешений. Только за последние месяцы похожие инциденты происходили в Уфе, Челябинске и Верхней Пышме. По данным МВД, с начала 2025–2026 учебного года в России зафиксировано не менее 18 вооруженных нападений на образовательные организации.
Для Кубани подобные инциденты не единичны. В феврале 2026 года в Анапе ученик индустриального техникума открыл стрельбу из ружья — погиб охранник, попытавшийся остановить нападавшего.
