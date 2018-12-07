В России хотят разрешить продажу шампанского в Новый год

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В России предложили разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь, чтобы избежать отравлений контрафактным алкоголем

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С инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он направил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Сейчас действует запрет на розничную продажу алкоголя. Спиртное нельзя покупать с 23:00 до 8:00. Ограничение действует и во время празднования Нового года.

По мнению Петрова, разрешение на продажу шампанского необходимо, чтобы избежать тяжелых отравлений во время новогодних праздников. Автор инициативы отметил, что это позволит избежать случаев покупки контрафактного алкоголя.

«Повышенный спрос населения на игристое вино в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции порождает черный рынок, привлекает недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукции», — цитирует депутата RT.

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Алкоголь Новый год Торговля

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