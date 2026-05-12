У Краснодарского водохранилища закрыли съезд с М-4 «Дон» на Южный обход. Как теперь проехать и где развернуться?

Вид на Краснодарское водохранилище от аула Тугургой © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

В Краснодаре перекрыли съезд с трассы М-4 «Дон» около водохранилища из-за ремонта эстакады. Ограничения продлятся неделю

Предыстория: 24 апреля компания «Автодор» планировала начать ремонт участка дороги М-4 «Дон» на эстакаде возле аула Тугургой. Однако из-за непогоды работы перенесли.

12 мая стало известно, что съезд с трассы М-4 «Дон» на Южный обход Краснодара (в районе водохранилища) перекрыли. Ранее в пресс-службе «Автодора» сообщали, что работы продлятся около недели.



В этот период водителям, следующим со стороны Джубги в город, придется делать «крюк» в 7 км.

Как проехать? Двигаться по направлению к Краснодару мимо закрытого съезда.

Развернуться на 1342-м километре трассы в районе поселка Тлюстенхабль.

Вернуться к Тугургою с противоположной стороны, где выезд на Южный обход останется открытым. Из-за потока машин со стороны Адыгеи время в пути может увеличиться. В «Автодоре» водителям рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки в пиковые часы. Схему движения можно посмотреть здесь.