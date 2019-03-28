ФК «Кубань» снова будет играть на одноименном стадионе
Воссозданный болельщиками футбольный клуб «Кубань» 27 марта объявил о возвращении на домашний стадион
Руководство клуба договорилось о проведении домашних матчей на стадионе «Кубань», вмещающем 35 тыс. болельщиков. Первая игра состоится 5 мая, сообщили в пресс-службе желто-зеленых.
По словам председателя правления Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань» Александра Козьмина, министерство спорта Краснодарского края разрешило клубу проводить на желто-зеленой арене матчи в рамках краевого чемпионата, согласившись с аргументом, что «главный клуб края должен проводить игры на одноименном стадионе».
Договор со стадионом рассчитан до конца 2019 года. Пока определены даты двух игр — 5 и 12 мая. Возможность назначить другие дни матчей появится после 16 апреля, когда будет готов календарь чемпионата Краснодарского края. Отмечается, что даты могут варьироваться в зависимости от времени матчей других арендаторов стадиона [«Кубань» является домашней ареной ФК «Урожай», на нем проводят матчи сборной России по ребги — прим. ред.].
В качестве резервного «Кубань» заявила стадион «Спартак» в Пашковском микрорайоне.
Клуб ведет переговоры по организации пунктов питания во время проведения матчей, а также о точках продажи атрибутики команды.
Читайте также:
В пресс-службе министерства спорта Краснодарского края порталу Юга.ру заявили, что ничего не знают о ФК «Кубань» и договоренности клуба со стадионом. Журналисту не удалось связаться с представителями стадиона «Кубань» — там не ответили на звонок.
В последний раз футбольный клуб под названием «Кубань» выходил на поле одноименного стадиона 12 мая 2018 года. Тогда матч первенства ФНЛ с «Томью» завершился вничью.
Читайте также:
«Кубань» завершила сезон-2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ и не получила лицензию РФС на следующий сезон. Из-за финансовых проблем и долгов на 3,2 млрд рублей клуб расформировали, его преемником стал «Урожай», который заявился на участие в первенстве ПФЛ.
Болельщики собрали любительскую команду, которая в августе начала выступать в краевых и городских турнирах.
Чем заняться в выходные 30-31 марта
В Краснодаре откроется выставка работ, которые представят на аукционе MOST
Она будет открыта для посещения вплоть до дня проведения аукциона
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.