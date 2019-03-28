ФК «Кубань» снова будет играть на одноименном стадионе

Воссозданный болельщиками футбольный клуб «Кубань» 27 марта объявил о возвращении на домашний стадион

По словам председателя правления Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань» Александра Козьмина, министерство спорта Краснодарского края разрешило клубу проводить на желто-зеленой арене матчи в рамках краевого чемпионата, согласившись с аргументом, что «главный клуб края должен проводить игры на одноименном стадионе».