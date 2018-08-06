Болельщики и ветераны ФК «Кубань» в любительском матче обыграли «Абинск»

На краснодарском стадионе «Труд» 5 августа состоялся любительский матч между футбольными клубами «Кубань» и «Абинск»

Матча анонсировали на официальном сайте болельщиков «Кубани». В пресс-службе футбольного клуба «Кубань» пояснили , что эта игра — полностью инициатива болельщиков, они не нарушают никаких законов.

Фотокорреспондент и журналист Юга.ру посетили матч. Репортаж с игры можно будет посмотреть 6 августа.

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Кубань» завершил сезон-2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ и не получил лицензию РФС на следующий сезон. Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.

Преемником «Кубани» стал футбольный клуб «Урожай». Он обыграл ростовскую команду Академии футбола им. Виктора Понедельника в матче первенства Профессиональной футбольной лиги среди команд зоны «Юг» 25 июля со счетом 3:1.