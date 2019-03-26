Житель Ингушетии первым в России подал в суд на МВД и ФСБ из-за отключения интернета во время акций протеста
Житель Ингушетии Мурад Хазбиев подал в Магасский районный суд иск к ФСБ и МВД, требуя признать незаконными их действия по отключению мобильного интернета
Хазбиев заявил, что интернет отключали в республике во время публичных мероприятий, в том числе акции протеста против соглашения об ингушско-чеченской границы — 8 июня 2018 года, c 4 по 17 октября и 27 ноября 2018 года и 16 марта 2019 года.
«Я участник этих мероприятий и всецело разделял критические высказывания и лозунги протестующих. При этом не было никакой возможности поделиться мнением, высказать его публично в социальных сетях, поскольку я испытывал ограничения при общении по мобильному интернету», — цитируют заявление Хазбиева «Ведомости».
В качестве третьих лиц в иске указаны Роскомнадзор и «Мегафон», клиентом которого является мужчина.
Ранее жители Ингушетии обращались в Роскомнадзор с просьбой проверить законность действий операторов, отключавших интернет. В ведомстве отметили, что это происходило «на основании мотивированного решения правоохранительных органов» (согласно п. 3 ст. 64 закона о связи — прим.). Каких — не уточнялось.
Хазбиев отметил в иске, что согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, к таким органам отнесены органы внутренних дел и органы ФСБ. Это, заявил мужчина, заставляет поставить вопрос о законности действий операторов сотовой связи и правоохранительных органов, ведь в результате фактически был заблокирован интернет на территории целого субъекта Федерации.
Как писали Юга.ру, подписание в сентябре 2018 года соглашения о границе Чечни с Ингушетией привело к массовым двухнедельным акциям протеста в Магасе. Документ вызвал недовольство жителей республики, они организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.
Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии, однако не смог отменить его. Позже аконность документа проверял Конституционный суд РФ, который признал соглашение законным. В марте протесты возобновились.
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