Житель Ингушетии первым в России подал в суд на МВД и ФСБ из-за отключения интернета во время акций протеста

Житель Ингушетии Мурад Хазбиев подал в Магасский районный суд иск к ФСБ и МВД, требуя признать незаконными их действия по отключению мобильного интернета

Хазбиев заявил, что интернет отключали в республике во время публичных мероприятий, в том числе акции протеста против соглашения об ингушско-чеченской границы — 8 июня 2018 года, c 4 по 17 октября и 27 ноября 2018 года и 16 марта 2019 года. «Я участник этих мероприятий и всецело разделял критические высказывания и лозунги протестующих. При этом не было никакой возможности поделиться мнением, высказать его публично в социальных сетях, поскольку я испытывал ограничения при общении по мобильному интернету», — цитируют заявление Хазбиева «Ведомости».

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В качестве третьих лиц в иске указаны Роскомнадзор и «Мегафон», клиентом которого является мужчина. Ранее жители Ингушетии обращались в Роскомнадзор с просьбой проверить законность действий операторов, отключавших интернет. В ведомстве отметили, что это происходило «на основании мотивированного решения правоохранительных органов» (согласно п. 3 ст. 64 закона о связи — прим.). Каких — не уточнялось.

Хазбиев отметил в иске, что согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, к таким органам отнесены органы внутренних дел и органы ФСБ. Это, заявил мужчина, заставляет поставить вопрос о законности действий операторов сотовой связи и правоохранительных органов, ведь в результате фактически был заблокирован интернет на территории целого субъекта Федерации.